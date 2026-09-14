Tenía 26 años y se mudó de ciudad por un sueño: Sospechan la mató su ex

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Camila Agustina Vecchiarello tenía 26 años y había dejado Rosario, Santa Fe, para instalarse temporalmente en San Juan con el objetivo de formarse e ingresar a Gendarmería Nacional. Ese proyecto terminó de manera trágica el domingo, cuando fue encontrada muerta en una vivienda de Barreal.

Por el hecho fue detenido su pareja, Carlos Riveros, de 25 años, oriundo de Tartagal, Salta. El joven también había realizado la formación para ingresar a la fuerza de seguridad, aunque recientemente había quedado fuera del instituto.

El caso comenzó alrededor de las 12:30 del domingo, a partir de un alerta que informaba sobre una mujer herida con un arma blanca. Cuando efectivos de la Policía de San Juan llegaron al domicilio, ubicado en inmediaciones de calle Presidente Roca y avenida San Martín, Riveros todavía se encontraba en el lugar.

Según trascendió, el joven habría intentado hacerse daño y tuvo que ser asistido por los policías. Luego de recibir atención médica, quedó detenido a disposición de la Justicia.

Quién era Camila Vecchiarello

Camila era oriunda de Rosario y se encontraba viviendo en la zona cordillerana de Barreal mientras cursaba su instrucción para ingresar a Gendarmería.

Además de su vocación por la fuerza de seguridad, la joven estaba vinculada a la cultura italiana. Formaba parte de La Compagnia Folclorica Terre d'Ore, un grupo de baile tradicional del Centro Cultural Molisano de Rosario, dedicado a representar a la colectividad molisana.

Desde la agrupación despidieron a Camila con un mensaje en redes sociales y destacaron su participación en distintas actividades culturales. En 2018, además, había formado parte de la elección de la Reina de Colectividades de Arequito, donde representó al centro cultural.

Cómo fue el hallazgo

Cuando los investigadores llegaron a la vivienda encontraron a Camila sin vida. La joven presentaba golpes y heridas provocadas por un arma blanca.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal del Complejo Científico Forense y funcionarios judiciales. La investigación estuvo a cargo del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio, con la coordinación de Roberto Ginsberg, de la UFI Delitos Especiales.

Los peritos realizaron distintas tareas en la escena y secuestraron elementos que serán analizados para reconstruir lo ocurrido.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, que permitirá establecer con precisión la causa de muerte.

La investigación avanza bajo la hipótesis de un femicidio, mientras la Justicia analiza las pruebas reunidas y la participación del principal sospechoso.

Marcha y pedido de justicia

El mismo domingo por la noche, vecinos de Barreal se movilizaron hasta el Escuadrón 26 de Gendarmería Nacional para reclamar justicia por Camila. Desde allí, la marcha recorrió distintas calles de la localidad.

La familia también expresó su dolor públicamente. Sami Vecchiarello, prima de la joven, compartió un mensaje en redes sociales en el que recordó a Camila y cuestionó la violencia que terminó con su vida.

La publicación estuvo acompañada por fotografías de distintos momentos de la joven, tanto junto a la colectividad italiana de Rosario como junto a su pareja.

La familia pidió que la investigación avance y que el caso no quede impune.