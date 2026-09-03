Tenía 23 años y trabajaba en dos empleos para pagar su moto: Murió atropellado por un auto de alta gama

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Paulo Messias Simão Costa, de 23 años, trabajaba en dos empleos para poder pagar la moto que había comprado y que, según contó su familia, era uno de sus grandes sueños. El joven realizaba entregas a través de una aplicación y estaba cerca de terminar de pagar el vehículo cuando murió tras ser atropellado por un auto de lujo en Cuiabá.

El hecho ocurrió el domingo 30 de agosto, cuando Paulo había salido a trabajar como repartidor. Además de realizar entregas, tenía un empleo en una pescadería ubicada en la zona de la avenida Beira Rio.

Según su familia, el joven había comprado la moto mediante un financiamiento el año pasado y le quedaban pocas cuotas para terminar de pagarla.

“Era una persona muy trabajadora, muy esforzada. Su vida era solamente trabajar”, contó Aurilene Alves da Silva, madrastra de Paulo.

La mujer recordó que el joven también había trabajado en una carpintería y realizado distintos trabajos antes de conseguir un puesto fijo en la pescadería.

“Todos van a decir lo mismo. En todos los trabajos a los que fue, trabajaba incluso estando enfermo. Entonces el patrón lo tomaba y lo mandaba a casa”, relató.

El momento del accidente quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran cómo un auto de lujo circulaba por la avenida Isaac Póvoas y, al llegar al cruce con la calle Joaquim Murtinho, impactó contra la moto conducida por Paulo.

El conductor fue identificado como Hercílio Junio Freitas Cordeiro, de 22 años. Antes del choque fatal, también había impactado contra otra motocicleta, cuyo conductor resultó herido.

Según informó la Policía Militar, la esposa del sospechoso declaró que él había consumido bebidas alcohólicas y había sido expulsado de una discoteca luego de alterarse y romper un vaso. Después, habría salido del lugar conduciendo el auto de lujo, pese a que no tenía licencia de conducir.

Tras el segundo choque, el joven abandonó el vehículo frente al Hospital Municipal y Pronto Socorro de Cuiabá y escapó a pie. La Policía realizó un operativo de búsqueda, pero no logró encontrarlo.

El lugar del accidente fue aislado para las tareas de la Delegación Especializada de Homicidios y Protección de Personas y de la Policía Científica. El automóvil fue trasladado al depósito municipal debido a que tenía la documentación vencida.

El caso continúa siendo investigado por la Policía Civil.