Stella Cuevas, alergista: “Ventilá tres o cuatro veces por día, pero no más de diez minutos”

La llegada de la primavera y la presencia de polen en el ambiente pueden generar molestias en las personas alérgicas , en especial durante los períodos de polinización de distintos árboles. Sobre este tema habló Stella Cuevas , médica otorrinolaringóloga y alergista, al aire de TN y explicó cómo recomienda ventilar los ambientes para reducir la exposición a estas partículas.

Cuevas destacó que las personas alérgicas deben prestar atención a la circulación del aire dentro del hogar y evitar mantener las ventanas abiertas durante períodos demasiado prolongados. “ Ventilás tres o cuatro veces por día, pero no más de diez minutos ”, afirmó.

Según Cuevas, la vivienda debe ventilarse varias veces durante el día , aunque durante períodos breves. La especialista recomendó hacerlo tres o cuatro veces por día y durante un máximo de diez minutos .

De esta manera, la médica planteó una rutina concreta para renovar el aire de los ambientes sin mantener las ventanas abiertas durante largos períodos.

La recomendación cobra especial importancia durante las épocas en las que aumenta la presencia de polen en el ambiente , ya que estas partículas pueden ingresar al hogar a través del aire.

Cuevas explicó que en la actualidad se habla de alergia intermitente y persistente y señaló que durante esta época comienza la polinización de distintos árboles.

Entre los ejemplares que mencionó se encuentra el plátano , además del ligustro, el fresno y el ciprés. Según la especialista, las partículas asociadas al plátano pueden permanecer en el ambiente y desplazarse cuando hay viento.

La médica también señaló que no todas las personas reaccionan de la misma manera, ya que existe una predisposición genética que se combina con factores ambientales.

Además de controlar los momentos de ventilación, la especialista recomendó prestar atención a otros hábitos cotidianos que pueden ayudar a reducir el contacto con las partículas presentes en el ambiente.

Entre sus principales recomendaciones se encuentran:

La especialista remarcó que estas medidas buscan disminuir el contacto con los elementos que pueden desencadenar síntomas en las personas alérgicas.

Fuente: TN