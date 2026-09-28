Se vienen 48 horas de lluvias, ráfagas del sur y marcado descenso térmico con 10°: estas son las zonas afectadas

Seguirán los nubarrones poblando el firmamento rioplatense para dejarnos otra jornada inestable . Espero que todos puedan llegar secos al trabajo y a las aulas, pero la mañana estará expuestas a lluvias aisladas y cualquiera puede ligarse un duchazo hasta el mediodía. La nubosidad nos salvará de una mínima baja con el mercurio saliendo desde 15ºC, tendremos viento moderado desde el este durante todo el día lo que recortará las ambiciones del termómetro que entregará 19ºC como máximo esfuerzo redondeando una jornada con poca amplitud térmica. La noche renovará la probabilidad de lluvias , aquellos que vuelvan tarde estarán expuestos a algunas tandas de chaparrones tras el ingreso de aire frío desde el sudeste en un cierre con 16ºC.

El martes será otra jornada a evitar si tiene que elegir un día para realizar alguna tarea al aire libre. Se espera que las lluvias de la madrugada se extiendan durante la primera mitad del día . El amanecer promete cielo nublado, ráfagas desde el sur y mínima de 14ºC. El viento fuerte y frío obligará a salir con un abrigo invernal y hará imposible usar el paraguas. La mañana le abre la puerta a algunas tormentas por lo que no subestime los alertas, el comienzo del día podría presentar algún pasaje donde el viento o la lluvia nos compliquen. La tarde se proyecta ventosa , con probabilidad de chaparrones intermitentes con el mercurio escalando hasta 18º. Recién la noche traerá el cese de precipitaciones, aunque seguirán las ráfagas en un cierre con 16ºC bajando mucho durante la madrugada.

Para el miércoles se prevé la vuelta de las mañanas invernales , aunque sin frío hostil. Se prevé un amanecer con viento moderado desde el sur que obligará a salir con bufanda, cielo parcialmente nublado y 11ºC de piso térmico. La circulación de aire frío y el poco sol impedirán que el termómetro se atreva a una tarde de calor primaveral relegando la máxima en 18ºC en una tarde con cielo mayormente nublado y viento desde el sur. La noche cerrará ligeramente inestable con 15ºC, alguna llovizna cerca de la medianoche no desentonaría.

Otro día completo con viento frío para que el termómetro no se anime a un veintipico. Se estima un amanecer con cielo algo nublado , viento leve desde el sudeste y mínima de 11ºC. La jornada mostrará diversos grados de nubosidad, aunque la mañana será más generosa con el sol. La tarde mostrará cielo parciamente nublado, poco viento y una nueva tarde sin frío con el termómetro recuperándose hasta 18ºC. La noche traerá un giro del viento hacia el este con la nubosidad retirándose y la temperatura cayendo hasta 14ºC.

El viernes comenzará con cielo algo nublado, viento moderado desde el este y mínima de 10ºC. Nuevamente se volverá a moldear una jornada donde coexistan la mañana invernal y una tarde más templada . Se esperan 18ºc promediando el día con nubosidad en aumento y manteniendo el viento desde el río. Hacia el atardecer comenzarán a verse las primeras desmejoras, ya con cielo completamente cubierto. La noche cerraría con 15ºC y la probabilidad de una tanda de precipitaciones pasada la medianoche, atención los que salgan y vuelvan tarde.

El sábado tendría descenso de aire templado , húmedo e inestable lo que nos podría dejar lluvias intermitentes a lo largo del día. Parte del domingo también estaría solapado con precipitaciones , aunque algunos modelos colocan la jornada dominical a salvo. Veremos que dicen las actualizaciones

Eso es todo, amigos. Luego del calor del jueves y viernes pasados la primavera vuelve a moderarse y solo cumplirá con no dejarnos volver al frío intenso, para tardes de sol y más de 20°C habrá que aguardar hasta la semana que viene. Esperemos que los nubarrones nos hagan precio, nos dejen llegar secos al trabajo y releguen las lluvias al final del día, pero si le toca andar hoy por la calle puede quedar expuesto a alguna tanda de lluvias que lo empape o lo obligue a permanecer bajo el techo que encuentre más de la cuenta. Empieza a tomar forma un nuevo fin de semanas con lluvias, veremos que dicen las nuevas actualizaciones, si tiene algún plan al aire libre no se pierda el reporte meteorológico del próximo jueves.

Fuente: La Nación