“Se me fue la mano”: la confesión del femicida que mató a su esposa en Merlo tras casi 40 años de matrimonio

Un hombre mató de varias cuchilladas a su esposa , con quien llevaba casado casi 40 años , en medio de una fuerte discusión que mantenían en su casa, en el partido de Merlo .

Marcelo Tesio , de 64 años, fue detenido por agentes de la Policía Bonaerense que acudieron al domicilio de la pareja, en la calle Asunción al 2800 de la localidad de Mariano Acosta, tras un llamado de un familiar que alertó sobre lo que había ocurrido.

“Se me fue la mano” , expresó Tesio, que presentaba cortes en ambos brazos y en el cuello, ante el personal policial que llegó hasta la casa del matrimonio.

La víctima fue identificada como Silvia Beatriz Mina , de 62 años, quien fue encontrada en medio de un charco de sangre y con numerosas heridas cortantes en una de las habitaciones de la casa.

Por las heridas cortantes que presentaba, el hombre fue trasladado al hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde se le hicieron diversas curaciones y poco después recibió el alta médica.

Quedó detenido y a disposición del fiscal Leandro Vaccaro, de la UFI N° 11 de Morón, que lo indagaría este lunes.

Fuente: Clarín