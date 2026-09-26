Se buscan voluntarios para vivir gratis en Cafayate a cambio de colaborar 25 horas a la semana en un hostel: dan 2 días libres

Gracias a sus bodegas y paisajes, Cafayate es uno de los destinos turísticos más reconocidos del país. En ese sentido, para quienes quieran conocerlo gastando lo menos posible, una propuesta de voluntariado ofrece alojamiento gratis a cambio de 25 horas de trabajo semanal.

Se trata de una iniciativa en un hostel, publicada en la plataforma Worldpackers , y está orientada a viajeros que quieran ayudar con tareas vinculadas con los huéspedes y el funcionamiento del establecimiento. Más allá de alojarse gratis, tendrán 2 días libres por semana y desayuno incluido .

De acuerdo con la oferta, quienes sean seleccionados deberán colaborar en tres áreas principales: la recepción , ayudando con los check-in y check-out; tareas administrativas , como las reservas y los pagos; y la limpieza de la cocina y las habitaciones.

Quienes participen deberán colaborar durante 25 horas semanales y tendrán dos días libres por semana para descansar o recorrer Cafayate y las zonas cercanas.

Sin embargo, las tareas podrían variar en base a las necesidades del hostel y se distribuyen a lo largo de toda la semana, por lo que los voluntarios deberán adaptarse a distintos trabajos durante su estadía en el alojamiento.

A cambio de la colaboración, los voluntarios recibirán una cama sin costo en una habitación compartida , ya sea con otros viajeros o integrantes del equipo. Como si fuera poco, también recibirán desayuno gratuito durante todos los días que se extienda la estadía.

El hostel tiene, además, una cocina equipada, lavadero gratuito y varias bicicletas sin costo para recorrer la zona. También contarán con internet de alta velocidad, característica fundamental para quienes estudian o trabajan de manera remota y deben continuar con sus actividades durante el viaje.

Según informó el anfitrión, la estadía debe durar entre 2 y 5 semanas , y uno de los requisitos esenciales es tener entre 21 y 45 años y contar, como mínimo, con un nivel básico de español. La convocatoria acepta a viajeros solos, parejas o dúos de voluntarios.

En caso de querer participar, es necesario revisar la disponibilidad y enviar la solicitud desde la plataforma Worldpackers , donde deberán completar su perfil y postularse a la publicación realizada por el anfitrión.

Fuente: TN