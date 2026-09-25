Se aproxima un frente frío que dejará atrás el calor intenso, con máximas que podrían alcanzar los 35°C, y activará tormentas y lluvias: las zonas afectadas

La última semana de septiembre estará marcada por dos escenarios distintos en gran parte del país . Primero llegará un ascenso térmico que podría llevar la temperatura a 35 °C en La Rioja. Después avanzará un frente frío que favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas.

El cambio comenzará entre el domingo y el lunes, mientras que la inestabilidad podría extenderse hasta el martes. El Litoral y el este de la región Pampeana concentrarían los mayores acumulados ; hacia el oeste, las precipitaciones previstas serían considerablemente menores.

De acuerdo con el pronóstico publicado por Meteored , los vientos del norte favorecerán el ingreso de aire cálido y húmedo desde el centro del continente. El calentamiento será progresivo y alcanzará su punto más alto hacia el viernes, con mayor intensidad en el NOA, Cuyo y el norte argentino.

Para esa jornada se esperan máximas cercanas a 35 °C en La Rioja y 34 °C en Santiago del Estero . Salta, Tucumán y San Juan podrían rondar los 33 °C; Formosa y Resistencia, los 31 °C, y Córdoba, los 29 °C. En La Rioja, la temperatura hacia el final de la tarde podría ubicarse unos 13 °C por encima de lo habitual para la época, mientras que en San Juan el desvío sería de unos 12 °C.

El aumento térmico será menos pronunciado hacia la costa atlántica. Rosario y Pergamino se ubicarían alrededor de los 26 °C, Buenos Aires rondaría los 24 °C y Mar del Plata, los 17 °C. A la vez, la persistencia del viento norte incrementará la humedad en el centro y el este del país.

🟡🟠🔴 El semáforo completo en los niveles de alerta por #lluvia (picos de hasta 50-80-150 mm) en la cordillera de Neuquén y Río Negro, oeste y sur de Chubut, y el noreste de Santa Cruz. ☃️ Alerta naranja por #nevadas en la cordillera de Mendoza, hasta 70 cm acumulados. pic.twitter.com/BMiCTnvH4d

El frente frío avanzará desde el sur entre el domingo y el lunes . Al encontrarse con el aire cálido y húmedo instalado en el centro y el norte del país, generará condiciones para la formación de chaparrones y tormentas. La inestabilidad se prolongaría durante el martes, especialmente sobre el Litoral y el este de la región Pampeana .

Según las proyecciones citadas por Meteored, Entre Ríos podría superar los 55 milímetros acumulados hasta la madrugada del martes . Para el norte de la provincia de Buenos Aires se estiman cerca de 35 milímetros; para Mar del Plata, unos 30; para Resistencia, 26, y para Rosario, 25. También se destaca un núcleo de precipitaciones en el centro-este de Chaco.

En el AMBA se proyectan alrededor de 19 milímetros y en Córdoba , unos 14 . Los aportes serían más escasos hacia el oeste: Santa Rosa, San Luis y sectores del NOA recibirían menos de 8 milímetros. Como se trata de tormentas, los acumulados podrían variar incluso entre localidades o lotes cercanos.

Fuente: La Nación