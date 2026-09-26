Santoro cuestionó la reforma de Zona Fría y advirtió por el impacto en los vecinos de Madariaga

MADARIAGA

El intendente de General Madariaga, Esteban Santoro, cuestionó la modificación del régimen de Zona Fría aprobada en el Senado y advirtió sobre las consecuencias que podría tener en la economía de los hogares de la región. Durante una entrevista con CNM Radio, el jefe comunal también apuntó contra la posición de distintos legisladores, defendió la necesidad de sostener los subsidios para los sectores de menores ingresos y se refirió a otros temas de la agenda municipal, como la compra de patrullas eléctricas, las próximas competencias de rally, las fiestas populares y la situación de los trabajadores municipales.





Santoro sostuvo que la incorporación del proyecto de Zona Fría al temario del Senado evidenciaba que el oficialismo contaba con los votos necesarios para aprobarlo. Según relató, el senador radical Maximiliano Abad le había comentado que la iniciativa pasaría al recinto porque el Gobierno ya tenía asegurados los apoyos. “Cuando se incorpora a través de la comisión de Labor Parlamentaria el expediente de Zona Fría para ser tratado en el recinto, era evidentemente que ya tenían los votos”, señaló el intendente, quien consideró que el resultado de la votación dejó a los vecinos frente a un escenario de preocupación e incertidumbre por las subas de entre el 30 y el 50% que se vienen por la reformulación del sistema de subsidios.





El impacto de la reforma y el aumento de las tarifas





El jefe comunal advirtió que las consecuencias de la modificación podrían sentirse con mayor fuerza durante el invierno, cuando se incrementa el consumo de gas. Explicó que, aunque los efectos no serían inmediatos, la reducción de los beneficios podría traducirse en mayores costos para las familias cuando lleguen los meses de temperaturas más bajas. “Ahora a los vecinos les queda esperar, porque tal vez durante el verano no se va a sentir. Pero cuando empiece a apretar el invierno, justamente en plena campaña electoral, van a venir los aumentos y la gente se va a ir quejando”, expresó.





Santoro cuestionó además que, a su entender, la discusión sobre el régimen no se haya centrado en una revisión más precisa de los subsidios, que permitiera diferenciar las situaciones económicas y los niveles de consumo de los hogares. Aclaró que no se oponía a debatir cambios en el sistema, pero sostuvo que la modificación debía contemplar especialmente a quienes tienen mayores dificultades para afrontar las facturas. “Nadie estaba en contra de una discusión real sobre el tema de Zona Fría. Uno entiende que se debería trabajar en formas mucho más correctas o con más detalle. Mi pelea o mi lucha era por los que menos tienen, por aquellos que no pueden llegar a fin de mes”, afirmó.





En esa línea, el intendente planteó que el sistema podría haber contemplado una segmentación de los beneficios, en lugar de aplicar modificaciones generales. Consideró que existen diferencias entre los hogares según las características de sus viviendas, sus ingresos y sus consumos, y sostuvo que esas particularidades debían formar parte de la discusión. “Aquellos que tenemos un buen pasar, que tenemos una vivienda y un consumo de gas más sostenible que otros, uno se pone a pensar en las casas más importantes de Madariaga y en todas las casas de la costa. Eso realmente no correspondería a que hubiera un subsidio al consumo de gas”, señaló.





Sin embargo, insistió en que ese debate no se llevó adelante y que el resultado terminó afectando a la provincia de Buenos Aires. Santoro cuestionó que, según su interpretación, el nuevo esquema otorgue mayores subsidios a otras provincias mientras reduce los beneficios que alcanzaban a los usuarios bonaerenses. “Hoy el proyecto recorta a todas las provincias de Buenos Aires, mientras que se otorga más subsidio en otras provincias. Entonces, este discurso de La Libertad Avanza es totalmente falaz. Esto es lo que hay que dejar bien claro”, sostuvo.





El intendente también advirtió que el impacto no se limitaría al gas de red, sino que alcanzaría al gas envasado, utilizado por numerosos hogares. En ese contexto, recordó que desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) se había trabajado para explicar el alcance del subsidio impulsado por el Gobierno nacional y aclarar que el beneficio se aplicaba sobre el consumo y la factura. “Nosotros planteamos a través de la OMIC una explicación, aclaramos y señalamos a lo que iba el subsidio que plantea el Gobierno nacional y que solamente se hizo sobre el insumo, sobre todo lo que es la factura”, explicó.





Las ausencias en el Senado y el voto de los radicales





Durante la entrevista, Santoro también se refirió al comportamiento de los senadores durante la sesión en la que se aprobó la modificación de Zona Fría. En particular, cuestionó que algunos legisladores no hayan participado de la votación y sostuvo que esas ausencias facilitaron la aprobación de la iniciativa. Entre los casos mencionados, hizo referencia a los senadores bonaerenses Eduardo “Wado” de Pedro y Juliana Di Tullio, quienes no emitieron su voto.





“Ellos tomaron la actitud de no asistir al Senado o retirarse al momento de la votación. Obviamente, la posición de ellos es contraria a la aprobación de esta ley que se sancionó”, expresó Santoro al analizar la postura de los legisladores del peronismo. No obstante, consideró que también correspondía pedir explicaciones a quienes, aun compartiendo espacios políticos o principios similares, acompañaron la iniciativa.





El jefe comunal puso especial énfasis en el comportamiento de la Unión Cívica Radical, al señalar que seis de los ocho votos negativos registrados durante la sesión correspondieron a senadores de ese partido. Entre ellos mencionó a Maximiliano Abad, representante de la provincia de Buenos Aires, y a legisladores de Mendoza, La Pampa y Santa Cruz. “El radicalismo tiene diez senadores y seis de los ocho votos negativos son de senadores radicales. Por eso también tienen que poner blanco sobre negro”, manifestó.





Santoro defendió la postura de Abad, pese a reconocer que mantiene diferencias políticas con él, y contrastó su participación con la ausencia de legisladores de otros espacios. “El otro día, hace un tiempito, algún dirigente peronista de Madariaga me decía: ‘A ver, Santoro, ¿qué va a hacer tu senador?’, por Maximiliano Abad. Bueno, mi senador, con el que tengo diferencias, estuvo presente y votó por la negativa”, relató.





En ese marco, cuestionó que algunos sectores políticos locales hayan defendido públicamente la modificación del régimen y sostuvo que la discusión debía centrarse en la defensa de los intereses de los vecinos. “No hay que hacer seguidismo tonto. Hay que defender siempre los intereses de cada uno de los vecinos de nuestro distrito, que son los que nos votan. A mí no me votaban ni Macri ni Vidal”, afirmó, al recordar también el amparo que había impulsado contra las políticas energéticas de la gestión nacional y provincial en 2017.





El intendente insistió en que su posición sobre Zona Fría no respondía exclusivamente a una disputa partidaria, sino a la necesidad de defender a los usuarios de menores ingresos. “Yo defiendo los intereses de los madariaguenses y muchas veces me ha tocado estar en la vereda de enfrente de aquellos que eran de mi propio espacio político”, expresó.





El contacto con Kicillof y la discusión por los subsidios





Santoro confirmó que mantiene contacto formal con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y señaló que había intercambiado mensajes con él en los días previos a la votación por el tema de Zona Fría. Según contó, el mandatario le respondió que estaba al tanto de que el proyecto iba a tratarse en el Senado.





El jefe comunal también se refirió a las gestiones que podrían realizarse para discutir las consecuencias de la reforma y reiteró que el Gobierno nacional debía contemplar las particularidades de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, sostuvo que el debate sobre el régimen de subsidios debía tener en cuenta las necesidades de las familias que dependen de la asistencia estatal para afrontar los servicios.





Dos patrullas eléctricas para reforzar la prevención





En otro tramo de la entrevista, Santoro confirmó que el municipio avanzará con la compra de dos vehículos eléctricos destinados al área de Seguridad. La iniciativa fue tratada en el Concejo Deliberante y se enmarca, según explicó, en una política de incorporación de nuevas tecnologías y energías alternativas.





El intendente vinculó la adquisición con la necesidad de sostener las tareas de prevención en un contexto de mayores costos operativos, especialmente por el precio de los combustibles. “Tratar siempre de ir aggiornándose a las nuevas energías, como este trabajo que venimos haciendo para tener un parque solar aledaño a lo que en el futuro será la planta depuradora. Este es el objetivo, apostando mucho a lo que es el trabajo en materia de seguridad”, señaló.





Santoro aclaró que la problemática de la seguridad no depende únicamente de la capacidad operativa del municipio y cuestionó el funcionamiento de la Justicia frente a hechos delictivos reiterados. Sostuvo que, mientras el gobierno local desarrolla tareas de prevención y asistencia social, existen situaciones que requieren una respuesta del sistema penal.





Como ejemplo, mencionó una vivienda ubicada en la calle 25, entre la avenida Buenos Aires y la Calle 2, que, según afirmó, fue allanada en numerosas oportunidades sin que se haya logrado una solución definitiva. “Yo creo que es la morada más allanada del país y todavía sigue libre. Evidentemente, ahí encuentran las cosas. Ya pasa a ser una cuestión que tiene que ver con la Justicia”, manifestó.





El intendente indicó que el municipio también ofrece alternativas de contención social para personas con problemas de adicciones, pero consideró que esas herramientas deben complementarse con una intervención judicial cuando se registran delitos. “A estos chicos les hemos ofrecido estar en la granja de contención y asistencia social. Ahora, cuando no se quieren internar o recuperarse de la adicción mientras siguen cometiendo ilícitos, me parece que tiene que estar la otra pata, que es la cuestión penal”, afirmó.





Rally, turismo y fiestas populares





En materia turística, Santoro confirmó que General Madariaga participará de la Feria Internacional de Turismo (FIT), en la Ciudad de Buenos Aires, junto con representantes de otros municipios de la región. El intendente explicó que el objetivo es fortalecer el trabajo conjunto para atraer visitantes y promover las actividades que se desarrollan durante el año.





“Cuando planteamos este encuentro regional de Destino Madariaga, tenemos que trabajar en conjunto, en la medida de lo posible, con otras municipalidades que se acoplen a un trabajo intenso como el que hacemos nosotros, de cara a tratar de que el turismo venga a nuestra región”, sostuvo.





El jefe comunal destacó que el calendario local incluye distintas propuestas culturales, deportivas y gastronómicas que movilizan a vecinos y visitantes. Entre ellas mencionó la Fiesta de Tío Domingo, que fue reprogramada, y el Motoasado, que celebrará su décimo aniversario con un concurso de asadores.





También confirmó que se trabaja en la definición de una fecha para el Rally Pagos del Tuyú, mientras que el Rally Mar y Sierras se disputará los días 6, 7 y 8 de noviembre. Además, anunció que en abril del próximo año General Madariaga recibirá una fecha del Rally Mar y Sierras junto con el Rally Argentino.





“Es una gran noticia por todo lo que implica en materia económica. Nos pone muy contentos cada vez que ocurre esta actividad, porque todos los vecinos nos manifiestan lo mismo: cómo se moviliza Madariaga”, expresó Santoro, quien destacó el trabajo de organización municipal y la difusión que se realiza para atraer público.





El intendente también valoró la posibilidad de que ambas categorías vuelvan a confluir en la ciudad y destacó el vínculo sostenido con los organizadores y referentes locales del automovilismo.





Nuevas calles con nombres de mujeres y reconocimiento a vecinos





Otro de los temas abordados fue la decisión del Concejo Deliberante de incorporar nombres de mujeres a distintas calles de la ciudad, a partir de proyectos presentados por las escuelas secundarias N.º 1 y N.º 2.





Santoro celebró la iniciativa y consideró importante que los nuevos nombres permitan reconocer a personalidades locales que tuvieron una trayectoria destacada en la comunidad. “Está muy bueno esto de agregar nombres de mujeres. Es un trabajo que se tiene que ir centralizando en la conciencia, así que más que bienvenido”, expresó.





El jefe comunal destacó especialmente la posibilidad de homenajear a personas vinculadas con la historia social y sanitaria de Madariaga, entre ellas la hermana Matilde, quien desarrolló tareas en el hospital municipal, y otras figuras que dejaron una huella en la comunidad.





“Siempre les destaco algo: reconocer a las personalidades locales, no tanto nombres nacionales, sino cuestiones locales. Es muy bueno destacar nombres de madariaguenses que tal vez pasan después al olvido o desapercibidos con el paso de los años”, sostuvo.





Salarios municipales y anuncios para los trabajadores





En el tramo final de la entrevista, Santoro se refirió a la reunión de la mesa de empleo y salario municipal, de la que confirmó que participaría junto con los representantes gremiales. Explicó que el encuentro incluiría anuncios vinculados con la recomposición salarial, el Día del Empleado Municipal y la entrega de la tradicional caja navideña.





“Pedí estar presente porque ahí queremos hacer algunos anuncios que tienen que ver con la recomposición salarial, con el Día del Empleado Municipal y también con la caja navideña y algunos sorteos”, señaló.





El intendente destacó el diálogo que mantiene el municipio con los sindicatos y sostuvo que la continuidad de las reuniones permite abordar los reclamos sin llegar a conflictos gremiales. Reconoció, de todos modos, que los salarios atraviesan dificultades en el contexto económico actual. “Es una constante el diálogo, las reuniones y las convocatorias. Esto también implica que en Madariaga no tengamos conflicto gremial, a pesar de que evidentemente los salarios no alcanzan, como no le alcanza a nadie en este país”, afirmó.





Consultado sobre la posibilidad de un nuevo aumento salarial antes de finalizar 2026, Santoro evitó anticipar cifras o porcentajes y pidió esperar el resultado de la reunión con los representantes de los trabajadores. “Déjame que lo hablemos en la mesa de empleo y salario, por una cuestión de respeto a los sindicatos. Seguramente, después de la reunión, va a haber un comunicado de prensa de todos”, concluyó.



