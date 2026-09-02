Salta: confirmaron que los huesos hallados en una finca son de una docente jubilada que había desaparecido hace más de un año

Las autoridades salteñas confirmaron este martes que los huesos encontrados el pasado 3 de febrero en la finca El Encón Grande pertenecen a María Angélica Romero, una docente jubilada desaparecida en 2025 en Salta.

Este martes, los estudios de ADN realizados sobre los restos encontrados arrojaron como resultado la concordancia con la identidad de la mujer. El resultado fue comunicado por la División Búsqueda de Personas de la Policía de Salta al Ministerio Público Fiscal y posteriormente a los familiares de la mujer.

La mujer, de 64 años, había sido vista por última vez en otro lugar conocido como La Silleta y, según contaron familiares, no era habitual que se alejara tanto. El 12 de marzo a la mañana salió de su domicilio, y poco después se perdió cualquier tipo de contacto con ella.

Según los datos aportados durante la investigación, al momento de su desaparición la víctima vestía una campera cuadrillé roja y negra y no llevaba consigo documentos, dinero ni otras pertenencias.

Algunos vecinos aseguraron haberla visto alrededor de las 7:30 en las inmediaciones del río Arenales. Ese dato se convirtió en uno de los principales puntos de referencia para los primeros rastrillajes.

La búsqueda comenzó ese día y se desplegó hasta distintos sectores rurales de La Silleta, San Luis y El Encón. Participaron la Policía, bomberos, equipos especializados y la División Canes según publica La Gaceta .

Por su parte, la prensa local indicó que los investigadores aún no pudieron determinar las circunstancias en las que murió María Romero y cómo llegaron sus restos hasta el lugar donde fueron encontrados.

Fuente: Clarín