Rosario: detuvieron a dos mujeres trans acusadas de drogar y robarle a un hombre que apareció con un ACV en su auto

Dos mujeres trans fueron detenidas este viernes y están acusadas de haber drogado y robado a un hombre de 68 años , que luego fue encontrado inconsciente y con un ACV dentro de su auto en el centro de la ciudad de Rosario.

Las sospechosas fueron arrestadas tras una serie de allanamientos realizados por la Brigada de Paraderos de la Policía de Investigaciones de Santa Fe. La investigación, que está a cargo del fiscal Alejandro Caron, había comenzado el 6 de agosto, cuando la familia de la víctima radicó la denuncia de paradero.

Según se pudo reconstruir, el hombre había salido de su casa en la zona norte de Rosario para hacer unos trámites en el centro y, tras una reunión en un bar donde lo habían citado por un trabajo vinculado a la construcción, perdió el conocimiento. Dos días después, fue encontrado en su vehículo en Espora al 1300, afectado por un accidente cerebrovascular.

La familia del hombre denunció su desaparición el mismo 6 de agosto, cuando perdieron contacto con él, según informó el diario Rosario 3 . Durante la búsqueda, detectaron movimientos sospechosos en sus cuentas: entre dos y tres personas usaron sus tarjetas de crédito y débito en distintos comercios de la ciudad.

Las cámaras de seguridad de esos locales captaron a los sospechosos utilizando los plásticos de la víctima. Esa evidencia fue crucial para avanzar en la causa y dar con las personas involucradas.

Finalmente, el hombre fue encontrado en su auto, tras haber pasado casi dos días sin recibir asistencia médica . Si bien su estado de salud fue delicado al principio, actualmente está recuperado y ya declaró ante la Policía de Investigaciones. Se espera que en los próximos días amplíe su testimonio ante la Justicia provincial.

En tanto, las detenidas fueron identificadas como Brenda B. (39), localizada en Valparaíso al 2700, y Ángela C. (31), arrestada en Presidente Roca al 1300. Ambas quedaron involucradas en la investigación por la desaparición y el robo al hombre de 68 años.

Según el relato de la víctima y las pruebas reunidas por la Fiscalía, el hombre habría sido dormido tras la reunión en el bar, lo que permitió que las sospechosas accedieran a sus pertenencias y tarjetas.

Uno de los datos que surgió en la investigación es que una de las mujeres ya había sido condenada el año pasado por maniobras con transferencias bancarias falsas. En esa oportunidad, recibió una pena de dos años de prisión en suspenso, por lo que había recuperado la libertad.

Fuente: TN