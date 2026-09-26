Rosario Central - Estudiantes: el fuerte mensaje de Sebastián Verón tras el polémico penal de VAR

Juan Sebastián Verón volvió a quedar en el centro de la escena, durante la final de la Supercopa Internacional en la que Rosario Central venció 3-1 a Estudiantes de La Plata , en Santiago del Estero. Después del polémico penal que Darío Herrera sancionó en favor del conjunto rosarino sobre el cierre del primer tiempo, el presidente del club platense, que observó el encuentro desde una tribuna del estadio Madre de Ciudades, publicó un fuerte mensaje en las redes sociales.

“ Maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble... innecesario para esto nos traen hasta acá. Jajajajajajaja. Una puesta en escena ridícula ”, escribió en una historia en su cuenta de Instagram, con una foto de las gradas ocupadas por los hinchas del León.

La publicación llegó después de una de las imágenes controvertidas que dejó la primera parte de la definición en Santiago del Estero. Herrera revisó en el VAR un contacto de Leandro González Pirez con Enzo Copetti y sancionó penal, cuando el partido estaba 1-1 y se acercaba el entretiempo. Las cámaras de la televisación enfocaron a Verón, que reaccionó con aplausos irónicos ante el fallo arbitral.

La jugada provocó una protesta inmediata de los futbolistas de Estudiantes, que cuestionaron tanto la entidad de la infracción como el lugar en el que se produjo, al borde del área del cuadro pincharrata. La acción comenzó fuera del rectángulo y Copetti cayó ya en él. Herrera no había cobrado inicialmente, pero fue convocado por el VAR, a Jorge Baliño, a mirar en el monitor la jugada. Después de la revisión, comunicó en público el cambio de determinación y señaló el punto del penal.

El enojo del Cacique Medina y los aplausos de Verón tras el cobro del penal para Rosario Central. 📺 La #SupercopaInternacional 🏆, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/xIYaYfRagx

Ángel Di María se hizo cargo de la ejecución y no falló. El campeón del mundo esperó el movimiento de Fernando Muslera y definió hacia el sector opuesto para establecer el 2-1 de Rosario Central. Minutos antes había convertido un espectacular tiro libre desde casi 30 metros para el 1-1, después de que Alexis Castro abriera el marcador para Estudiantes antes del primer minuto de juego.

La reacción de Verón, sin embargo, no terminó con aquellos aplausos desde su ubicación. Poco después recurrió a su cuenta de Instagram y publicó una fotografía desde la tribuna, con los hinchas de Estudiantes de fondo. Allí expuso su malestar no solo por lo ocurrido dentro del campo de juego, sino también por el trato recibido por el público que viajó a Santiago del Estero.

El cierre del partido fue caótico. Con el tiempo cumplido, Estudiantes fue a buscar el empate hasta con el arquero, pero quedó expuesto a una contra que el equipo de Jorge Almirón aprovechó para sentenciar el 3-1: Julián Fernández definió de manera exquisita, con la cara externa del pie, mientras Muslera intentaba regresar a su arco. La acción desató la furia de los futbolistas de Estudiantes, que se cruzaron con sus rivales, y la tensión continuó en el camino hacia los vestuarios, con nuevos incidentes en el pasillo. Aun con el partido sin finalizar.

Cuando la situación pareció calmarse, la Brujita Verón y Alexander Medina decidieron que Estudiantes se retirara del campo de juego. Ya sin los futbolistas, Verón ingresó a la cancha y descargó su enojo contra el árbitro. “ Toda tuya, toda tuya ”, le recriminó a Herrera, antes de insultarlo: “Cagón, hijo de...”. Finalmente, dio por terminado un encuentro que había comenzado con tensión y terminó por explotar. Después, Estudiantes regresó al campo, con Verón junto a los jugadores para consolarlos, mientras Rosario Central celebraba la victoria.

¡JUAN SEBASTIÁN VERÓN MUY ENOJADO TRAS EL FINAL FUE A BUSCAR A DARÍO HERRERA! 📺 La #SupercopaInternacional 🏆, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/7Av6eSTAS9

Una vez terminado el encuentro y antes de la premiación, Juan Sebastián Verón volvió a referirse a un desenlace cargado de tensión y apuntó a lo sucedido durante el partido. “ Hay que ver quién lo llevó para que el final sea así . En un partido hay condimentos y también circunstancias que pueden llevar a que termine de esta manera. Sin quitarle mérito a Central, que es un muy buen equipo. Pero bueno, hubo algo más en el medio que termina llevando el partido a ese lugar ”, expresó el presidente de Estudiantes.

Pese al enojo, Verón explicó por qué el plantel permaneció en el campo para la ceremonia: “Nos quedamos, obviamente. Más allá de la calentura y el enojo, que son válidos sobre hechos que estuvieron dentro del partido, después hay que tragar saliva y seguir ”. Cuando le preguntaron por su fuerte cruce con Darío Herrera, respondió con ironía: “Que dirigió bien, lo felicité. Muy bien dirigió. Creo que dije eso, la verdad no me acuerdo”. Y sobre sus futbolistas agregó: “En estas condiciones, en vez de jugar estás pensando en otras cosas. Se desvirtúa todo al final, pero estuvieron bien los chicos”.

“LO FELICITÉ, DIRIGIÓ MUY BIEN” Juan Sebastián Verón sobre su charla con Herrera tras el final del partido en Santiago del Estero. 📺 La #SupercopaInternacional 🏆, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/DxcJN4coFb

El episodio sumó así un nuevo capítulo a una relación que ya llegaba cargada de tensión. El antecedente más cercano se remonta a 2025, cuando el comité ejecutivo de la AFA otorgó un título a Central por haber terminado como el mejor equipo de la tabla anual, sin que se haya estipulado previamente. Estudiantes manifestó su desacuerdo con aquella decisión y, en el encuentro siguiente entre ambos equipos, donde justo debía el canalla exhibir el trofeo, los futbolistas protagonizaron el denominado espaldazo : formaron un pasillo para recibir a Central en Arroyito, pero se dieron vuelta cuando los jugadores rosarinos ingresaron al campo con el título.

La controversia reapareció incluso antes de esta final. En la conferencia de prensa previa, Leandro González Pirez explicó que aquella protesta nunca había tenido como destinatario a Central. “Lo aclaramos un millón de veces que nunca fue en contra de Central”, sostuvo el defensor, que remarcó que la decisión apuntaba “un poquito más arriba de lo que pasó”. Ignacio Ovando ofreció la mirada opuesta. El defensor de Rosario Central aseguró que el plantel había interpretado aquel episodio como “una falta de respeto” y admitió que todavía conservaban presente lo ocurrido. La definición de la Supercopa Internacional, por lo tanto, ya tenía un trasfondo particular antes del comienzo.

El penal sancionado por Herrera reavivó ese clima. En el inicio del segundo tiempo, además, desde el sector ocupado por los simpatizantes de Estudiantes surgieron cánticos contra Claudio Chiqui Tapia , presidente de la AFA, como respuesta a una decisión arbitral que consideraron perjudicial.

Después de una final atravesada por la tensión desde el comienzo, Estudiantes volvió al campo para la premiación. Con Verón junto al plantel, los jugadores recibieron la medalla, que primeramente no fue entregada por Tapia; aplaudieron la premiación a la terna arbitral, que sí entregó Chiqui, al igual que a los campeones. La bronca no había desaparecido, pero el partido, finalmente, había terminado.

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Fuente: La Nación