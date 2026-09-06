Río Negro: buscan a un nene de 4 años que quedó atrapado en un auto que cayó a un canal de riego y fue arrastrado por la corriente

Las fuerzas de seguridad de Río Negro buscan intensamente a un niño de cuatro años en la localidad de Fernández Oro , en la zona del Alto Valle , luego de que el auto donde viajaba junto a sus padres perdiera el control y cayera a un canal de riego en Puente de Hierro .

Los padres del menor lograron salir a la superficie por sus propios medios; sin embargo, el niño quedó atrapado dentro del vehículo y fue arrastrado por la corriente , este sábado. Desde entonces, lo buscan la Policía de Río Negro, Prefectura Naval, Defensa Civil, Bomberos y buzos.

Según informaron medios locales, el accidente ocurrió en la madrugada del sábado, a la altura del kilómetro 1209 de la Ruta 22, en una zona de chacras, calles de tierra y pastizales que dificultaron el acceso a los equipos de rescate.

Aún se investigan los motivos por los cuales el conductor del auto perdió el control y el vehículo cayó al canal.

El operativo, que comenzó cuando todavía era de noche, inició en la zona donde ocurrió el accidente hasta la desembocadura del río, que sería una extensión aproximada de tres kilómetros.

"Es un sector muy estrecho, con mucha vegetación y lleno de botellas, plástico, pedazos de colchones, asientos de vehículos, etcétera", dijeron desde la Comisaría 26 de Fernández Oro al Diario de Río Negro.

Asimismo, indicaron que están haciendo trabajos para "desviar el cauce del desagüe" y que de esta manera "merme la presión y la altura" del agua, "y poder hacer un mejor avistaje" para pasar con los drones.

Para bajar el caudal del agua, el personal abocado al operativo está gestiona acciones junto a la municipalidad y derivando parte del flujo hacia una laguna cercana.

La búsqueda movilizó a varios vecinos de la zona, que se acercaron de manera espontanea a colaborar con los rastrillajes, mientras otro grupo se quedó acompañando a la familia. Además, las autoridades ya convocaron a más personal para reforzar la intervención durante la jornada del domingo.

"Se trabaja hasta última hora de hoy en la búsqueda. Se estima retomar mañana alrededor de las 8.30. El canal tiene mucha basura y muchas ramas", precisaron ayer las autoridades. Hasta este domingo por la mañana, no había novedades.

Fuente: Clarín