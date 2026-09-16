Quién era la mujer que murió tras atragantarse mientras almorzaba con sus hijos de 6 y 11 años

Vanina Soledad Sosa tenía 30 años y era madre de dos chicos , de 11 y 6 años. Murió el domingo en la ciudad de Sumampa, Santiago del Estero, después de atragantarse con un alimento durante un almuerzo familiar. Sus hijos salieron de la casa para pedir ayuda ante la emergencia.

El episodio ocurrió cerca de las 13.30 , en la casa donde vivía Sosa. En ese momento, la mujer estaba junto a su madre y sus dos hijos, cuando un alimento le obstruyó las vías respiratorias. La situación generó una desesperada búsqueda de auxilio.

Los dos chicos salieron de la casa para pedir ayuda. Un vecino escuchó el pedido, entró al lugar y encontró a Sosa en grave estado. Ante la urgencia, decidió trasladarla en su auto hasta el hospital de Sumampa.

La mujer llegó al centro de salud en estado crítico . Los médicos hicieron maniobras para intentar liberar sus vías respiratorias y también realizaron reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, no lograron salvarla y su muerte fue constatada pocos minutos después.

Sosa vivía en Sumampa , una ciudad ubicada en el departamento Quebrachos, en el sur de Santiago del Estero. Tenía 30 años y era madre de dos chicos, que se encontraban con ella al momento del episodio. Hasta el momento no trascendieron otros datos sobre su trabajo o su vida personal.

La muerte de la mujer generó conmoción entre los vecinos de la ciudad. Tras el episodio intervino personal de la Comisaría Comunitaria N° 33 de Sumampa. Los policías hablaron con familiares para conocer cómo ocurrió la muerte.

En un primer momento, el caso fue considerado una muerte natural . Las autoridades esperaban la certificación médica correspondiente para completar las actuaciones del caso.

La muerte de Sosa ocurrió pocas semanas después de otro episodio fatal por atragantamiento en la provincia. En ese caso, un nene de 3 años murió después de llevarse a la boca una pequeña pieza de plástico que formaba parte de un collar. El chico comenzó a tener dificultades para respirar y fue trasladado de urgencia.

Durante el traslado se hicieron maniobras de reanimación, que continuaron luego en el Centro Integral de Salud de La Banda. Pese a los esfuerzos de los médicos, el nene murió. El caso también quedó bajo investigación de las autoridades locales.

Fuente: TN