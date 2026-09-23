Qué significa la “cara de ferritina” y cómo saber si podés tener deficiencia de hierro

WASHINGTON.- Los influencers de las redes sociales adquirieron el hábito de ayudar a las personas a autodiagnosticar problemas de salud en función de su apariencia. El aspecto más reciente que, según ellos, refleja un desequilibrio subyacente es la “cara de ferritina”. Describe un conjunto de rasgos que entran en la categoría de “parecer cansado” —una tez apagada con piel seca, labios agrietados y ojeras—, los cuales, según afirman, son causados por niveles bajos de hierro y, específicamente, de ferritina, una proteína que almacena hierro en el cuerpo.

El hierro es un mineral que interviene en muchas funciones corporales , pero quizás su papel más conocido sea la producción de hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. La deficiencia de hierro es la causa más común de anemia , una cantidad insuficiente de glóbulos rojos sanos que puede dejarlo cansado, débil y con falta de aire incluso ante actividades cotidianas.

Un nivel bajo de ferritina no significa necesariamente que usted sea anémico, pero podría indicar que tiene una deficiencia de hierro y que corre el riesgo de llegar a ese punto.

La “cara de ferritina” no es un término médico ni existe un conjunto consistente de factores que la definan, pero es posible que los niveles bajos de hierro coincidan con cambios visibles en el rostro y en otras partes del cuerpo. La tendencia también pone de relieve una realidad preocupante sobre la deficiencia de hierro: es muy común y afecta a casi un tercio de los adultos en los Estados Unidos. Sin embargo, los niveles bajos de hierro suelen pasar desapercibidos porque los síntomas pueden ser vagos y aparecer gradualmente, y los niveles no se controlan de manera rutinaria.

Las organizaciones médicas no recomiendan de manera generalizada la detección de la deficiencia de hierro; las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se centran en grupos de alto riesgo, como los niños pequeños y las mujeres embarazadas o en edad fértil.

Incluso en estos grupos, la deficiencia de hierro puede pasar desapercibida en los estudios habituales . La detección suele comenzar con un hemograma completo —una prueba que mide la cantidad de diferentes células y proteínas como la hemoglobina en la sangre—, que solo detectará a las personas cuyos niveles de hierro se hayan agotado tanto como para causar anemia.

“Debido a que algunos pacientes pueden tener deficiencia de hierro sin ser anémicos, pueden pasar mucho tiempo sin ser diagnosticados”, dijo Imo Akpan, hematóloga de NewYork-Presbyterian y profesora asociada de medicina en el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia.

Para captar al grupo más amplio de personas que tienen niveles bajos de hierro sin anemia, es necesario comprobar el nivel de ferritina, que es la medida más precisa de las reservas de hierro, señaló Akpan. Los médicos observan la ferritina en lugar de solo el hierro porque la cantidad de hierro en la sangre fluctúa a lo largo del día según lo que la persona haya comido y cuánto tiempo haya pasado desde entonces, explicó.

Pedimos a los expertos que desglosaran las posibles señales visuales y otros signos de niveles bajos de hierro que hay que tener en cuenta, además de qué hacer si sospecha que tiene una deficiencia antes de recurrir a un suplemento.

El rasgo más característico de la cara de ferritina, una apariencia apagada , puede ser más común una vez que la deficiencia de hierro causó anemia. Con menos hemoglobina y un recuento más bajo de glóbulos rojos, habrá menos oxígeno circulando en la sangre, explicó Akpan, lo que puede hacer que la piel se vea más pálida . Debido a que muchos factores pueden afectar el tono de la piel, la palidez del interior del párpado inferior (que suele ser de color rosado) o debajo de la lengua puede ser un signo más revelador de anemia, dijo Shannon Dowler, médica de familia en Carolina del Norte y miembro de la junta directiva de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia.

La deficiencia de hierro también puede provocar otros cambios físicos porque “el hierro es importante para las células con lo que llamamos una renovación muy alta”, dijo Akpan, lo que significa que mueren y se reemplazan rápidamente. Las células de la piel entran en esta categoría. Sin suficiente hierro para favorecer la renovación celular, la piel puede volverse delgada y seca , haciendo que las ojeras sean más visibles y provocando grietas en las comisuras de la boca, dijo Akpan.

Los niveles bajos de hierro también pueden causar rotura del cabello, así como uñas quebradizas y de crecimiento más lento, dijo Doris Day, dermatóloga en la ciudad de Nueva York y profesora clínica de dermatología en el Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York.

Pero, como señaló Dowler, estos síntomas visuales no suelen ser los primeros ni los únicos signos del agotamiento de hierro ; normalmente también afectan cómo se siente la persona. En su consulta, las quejas más comunes entre quienes tienen deficiencia de hierro son la fatiga y la intolerancia al ejercicio , que las personas pueden describir como la sensación de que el corazón late con fuerza o demasiado rápido cuando hacen actividad física.

Otros síntomas incluyen falta de aire con actividad ligera, mareos, dolores de cabeza, manos y pies fríos, dificultades para concentrarse , antojo de sustancias no alimenticias como hielo, jabón o tiza; así como problemas para dormir (algunas personas pueden desarrollar el síndrome de piernas inquietas) y bajo estado de ánimo, dijo Akpan.

Pero estos síntomas pueden ser sutiles y desarrollarse lentamente. A veces, recién cuando las personas empiezan a ver cambios en su apariencia deciden consultar. Esa es una de las razones por las que los dermatólogos pueden ser los primeros en detectar niveles bajos de hierro . “Pueden venir quejándose de pérdida de cabello o de que se sienten o se ven cansados, diferentes o mayores”, dijo Day. “Entonces empiezo a hacer otras preguntas y a unir las piezas”.

Es importante consultar a su médico de cabecera o a un dermatólogo si la mayor parte de sus síntomas se relaciona con la piel, el cabello o las uñas. Una razón es que todos los signos anteriores también pueden apuntar a otras afecciones, no solo a niveles bajos de hierro. Tomar suplementos de hierro sin saber si los necesita corre el riesgo de dejar el problema real sin tratar y causar toxicidad, dijo Dowler. El exceso de este mineral puede provocar daños graves en el tracto digestivo e incluso ser fatal.

Cada experto con el que hablamos mencionó que los trastornos de la tiroides pueden confundirse fácilmente con niveles bajos de hierro. “Una deficiencia de tiroides puede causar síntomas muy similares , como piel seca, pérdida de cabello, cansancio y falta de energía”, dijo Judith Hellman, dermatóloga en la ciudad de Nueva York y profesora clínica asociada de dermatología en Mount Sinai. Lo mismo ocurre con ciertas afecciones autoinmunes, señaló Akpan, como el síndrome de Sjögren (en el que el sistema inmunológico ataca las glándulas productoras de humedad del cuerpo). También está la posible influencia de la perimenopausia, dijo Day, que puede producir el mismo tipo de cambios en la piel y el cabello.

Los análisis de sangre son la única manera de saber si tiene deficiencia de hierro . El estudio suele incluir una prueba de ferritina —niveles inferiores a 30 nanogramos por mililitro apuntan a una deficiencia—, así como una prueba de capacidad total de fijación de hierro (una medida de la capacidad de la sangre para transportar hierro) y un hemograma completo para detectar anemia. Si el médico sospecha otros problemas, también puede verificar la hormona estimulante de la tiroides y los niveles de vitaminas, por ejemplo, al mismo tiempo.

Incluso si descubre que tiene niveles bajos de hierro, consultar a un médico es clave para determinar por qué. Si bien puede estar relacionado simplemente con no consumir suficientes alimentos ricos en hierro, también podría ser consecuencia de una afección subyacente que afecta la absorción de hierro, como la enfermedad celíaca o la enfermedad inflamatoria intestinal, dijo Akpan. Las personas que toman medicamentos populares para la acidez estomacal, como el omeprazol, durante períodos prolongados también tienen un mayor riesgo de deficiencia de hierro, agregó. Y, en casos poco frecuentes, los niveles bajos de hierro pueden ser consecuencia de un problema gastrointestinal que provoca pérdida de sangre, como el cáncer de colon.

La mejor manera de reponer el hierro depende de por qué está bajo y de la magnitud de la deficiencia. Si está en el límite, por ejemplo, es posible que pueda alcanzar un nivel saludable aumentando el consumo de alimentos ricos en hierro, dijo Dowler, como carne roja, espinacas, porotos y cereales fortificados con hierro.

Las personas con un déficit mayor pueden necesitar suplementos de hierro, que pueden ser difíciles de tomar correctamente, dijo Akpan; deben espaciarse del consumo de cafeína y calcio, así como de los antiácidos . También son conocidos por provocar efectos adversos gastrointestinales como el estreñimiento.

Las infusiones de hierro pueden ser necesarias en personas con una deficiencia importante, en quienes no toleran el tratamiento oral y en embarazadas que necesitan restaurar rápidamente los niveles de hierro, dijo Akpan. También son más efectivas en quienes tienen una afección subyacente que afecta la absorción, ya que el hierro intravenoso evita el paso por el sistema gastrointestinal y va directamente a la sangre.

Estas consideraciones refuerzan la importancia de “buscar un profesional que lo guíe por el camino correcto”, dijo Hellman. La “cara de ferritina” puede estar ayudando a generar conciencia sobre la deficiencia de hierro. “Pero la gente debe saber que no debe diagnosticarse ni tratarse a sí misma a partir de videos de TikTok”, dijo.

Fuente: La Nación