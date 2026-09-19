Qué le pasa al cuerpo cuando sube la glucemia y por qué hay que controlarla de cerca: “Lo importante es no asustarse”

Mantener un control estricto sobre los niveles de glucemia es fundamental para la salud metabólica. La glucosa, definida como el azúcar presente en sangre que aporta energía al organismo, presenta rangos específicos que determinan el estado de salud de una persona.

Jorge Tartaglione sostuvo en LN+ que el valor normal en ayunas debe situarse por debajo de los 100 mg/dl: “La glucemia en ayunas, tiene que ser debajo de 100″ .

“ Si es de 100 a 125, algo está trabajando mal . Después, uno dice: ´No, yo tengo este valor porque ayer comí demasiado´. Te pido un análisis que me va a decir qué valor de azúcar tenés en los últimos tres meses, que es la hemoglobina glicosilada ", sumó y detalló que encontrarse entre estos valores, marca una zona de alerta conocida como prediabetes .

El especialista destacó la relevancia de la hemoglobina glicosilada, un examen que permite conocer el comportamiento del azúcar en sangre durante los últimos tres meses. Respecto a este análisis, el médico aclaró que no se requiere una extracción adicional.

El médico establece que, si tras ingerir alimentos y aguardar dos horas los valores oscilan entre 140 y 200 mg/dl, el paciente se encuentra frente a un diagnóstico de prediabetes. La falta de tratamiento en esta etapa es riesgosa, ya que de acuerdo con las proyecciones: “El 5 o el 10% de estas personas al año evolucionan a ser diabéticos. El 70% lo desarrolla a lo largo de su vida. Y si yo no te trato, el 90% se hace diabético”

Parar poder controlar la glucemia, el especialista subrayó la importancia en el cambio de hábitos, una alimentación equilibrada y la consulta con profesionales cómo los pilares fundamentales para frenar este proceso patológico.

El funcionamiento biológico depende de la insulina, una hormona que actúa como llave permitiendo que la energía ingrese a las células. Cuando esta cerradura se endurece o la llave falta, aparecen los problemas metabólicos. En este sentido, el especialista remarcó: “ La única manera de destrabar la cerradura es actividad física” .

Por otro lado también destacó la importancia de controlar el peso corporal: “Bajar de peso porque esto lo empuja mucho a la obesidad. Uno de los medicamentos es la metformina y uno son los nuevos medicamentos que es la Tirzepatida que fue aprobada y que está para estos tratamientos”.

Para concluir, Tartaglione subrayó la importancia de consultar a los profesionales para tratar cada caso en particular: “Lo importante es no asustarte. Pedirte un análisis una vez por año; tenés que saber tu glucemia” , cerró.

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Fuente: La Nación