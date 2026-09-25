Qué es y por qué es importante la regla de los 80 centímetros alrededor de la mesa, según el Feng Shui

El Feng Shui es una antigua filosofía china que propone organizar los ambientes del hogar para favorecer, según esta práctica, la circulación del Chi , la energía vital. En el comedor , uno de los consejos más conocidos es respetar la regla de los 80 centímetros alrededor de la mesa.

La recomendación consiste en dejar al menos 80 centímetros libres entre la mesa y las paredes, muebles u otros obstáculos. Además de facilitar el movimiento diario, el Feng Shui considera que ese espacio ayuda a evitar el estancamiento de la energía en uno de los ambientes más importantes de la casa.

Más allá de la mirada del Feng Shui, esta distancia también tiene una ventaja práctica: permite correr las sillas, sentarse y caminar con comodidad sin generar incomodidades.

Según esta filosofía, un comedor con buena circulación transmite una mayor sensación de armonía y favorece los encuentros familiares alrededor de la mesa. Por eso, antes de elegir un modelo muy grande, se aconseja medir cuidadosamente el ambiente y priorizar el espacio de circulación.

El Feng Shui suele recomendar las mesas redondas u ovaladas porque, al no tener esquinas pronunciadas, favorecen una circulación más fluida dentro del ambiente y generan una distribución más igualitaria entre los comensales.

Si se elige una mesa rectangular o cuadrada , la sugerencia es optar por modelos con esquinas redondeadas siempre que sea posible.

También se suele desaconsejar el vidrio como material principal del tablero, ya que dentro de esta práctica puede asociarse con una sensación de fragilidad. En cambio, la madera aparece como una de las opciones preferidas por el equilibrio y la calidez que aporta al comedor.

Siempre que el espacio lo permita, el Feng Shui recomienda que la mesa no quede pegada a una pared y que quienes se sienten tengan una visión amplia del ambiente, incluso de la entrada al comedor.

En los ambientes integrados con el living, no hace falta construir divisiones. Algunos elementos ayudan a delimitar visualmente el sector:

Otro detalle importante es la iluminación . El Feng Shui propone utilizar una luz cálida que genere un ambiente agradable para compartir las comidas.

La distancia recomendada entre la lámpara colgante y el tablero suele ubicarse entre 70 y 90 centímetros , una medida que permite iluminar correctamente la mesa sin encandilar a los comensales.

Para completar un comedor sereno, esta filosofía suele privilegiar materiales naturales y una decoración sin excesos.

Además, el Feng Shui sostiene que un espejo que refleje la mesa puede simbolizar la abundancia dentro del hogar, siempre que contribuya a mantener una sensación general de orden y equilibrio.

Fuente: TN