Pronóstico del tiempo hoy: a qué hora llegan las tormentas al AMBA y cómo estará el clima en el Día del Estudiante

El clima agradable, templado y de tónica primaveral con que arrancó este domingo en el AMBA parece ser algo engañoso, ya que según el pronóstico del Servicio Meterológico Nacional (SMN) será la antesala de fuertes tormentas que van a afectar la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano .

El organismo oficial emitió para este domingo 20 de septiembre una alerta meteorológica de nivel amarillo por fuertes tormentas , que regirá durante la tarde y noche . La advertencia plantea que hay entre un 40 y 70 por ciento de probabilidades de que se desarrolle este fenómeno.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes . Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional caída de granizo y fundamentalmente ráfagas intensas que podrían superar los 70 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", detalla el SMN.

Según precisaron algunos pronósticos privados, las primeras precipitaciones podrían llegar a la zona del AMBA a partir de las 13 .

¿Qué pasará con el Día del Estudiante y el arranque de la primavera ? El pronóstico trae una buena noticia y una mala, sobre todo para los jóvenes que quieran armar planes al aire libre.

Por un lado, no se esperan nuevas lluvias para la jornada de este lunes 21 de septiembre , y la temperatura oscilará entre los 12 y 17 grados, con algunos destellos de sol a partir del mediodía. Pulgar arriba para los planes en parques y plazas.

La contracara es que el viento comentará a soplar con mayor intensidad a partir de la tarde, a tal punto que el SMN emitió una alerta amarilla y prevé ráfagas entre 50 y 80 km/h en la Ciudad y alrededores .

La primera semana de la primavera llega con mañana frescas, por lo que todavía no es tiempo de guardar las camperas.

Tanto el martes como el miércoles se esperan mínimas de 7 grados en CABA , que podrían ser algo inferiores en el Conurbano.

Las máximas irán subiendo hacia el fin de semana: se espera un pico de 13 grados el martes, de 17 grados el miércoles, de 24 grados el jueves y trepará a los 27 grados el viernes. No se esperan precipitaciones al menos hasta el sábado, inclusive.

Fuente: Clarín