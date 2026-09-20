Pronóstico del tiempo hoy: elevaron a naranja el nivel de alerta por fuertes tormentas en el AMBA

El clima agradable, templado y de tónica primaveral con que arrancó este domingo en el AMBA parece ser algo engañoso, ya que según el pronóstico del Servicio Meterológico Nacional (SMN) será la antesala de fuertes tormentas que van a afectar la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano .

El organismo oficial emitió para este domingo 20 de septiembre una alerta meteorológica por fuertes tormentas , que cerca del mediodía se elevó a nivel naranja .

"El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños y fundamentalmente ráfagas intensas que podrían superar los 100 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", detalla el SMN.

Cuando se actualizó la advertencia, se precisó que las precipitaciones se darán con mayor intensidad durante la tarde (cuando rige la alerta naranja), pero se extenderán hasta la noche (cuando continúa al alerta, pero en nivel amarillo).

¿Qué pasará con el Día del Estudiante y el arranque de la primavera ? El pronóstico trae una buena noticia y una mala, sobre todo para los jóvenes que quieran armar planes al aire libre.

Por un lado, no se esperan nuevas lluvias para la jornada de este lunes 21 de septiembre , y la temperatura oscilará entre los 12 y 17 grados, con algunos destellos de sol a partir del mediodía. Pulgar arriba para los planes en parques y plazas.

La contracara es que el viento comentará a soplar con mayor intensidad a partir de la tarde, a tal punto que el SMN emitió una alerta amarilla y prevé ráfagas entre 50 y 80 km/h en la Ciudad y alrededores .

La primera semana de la primavera llega con mañana frescas, por lo que todavía no es tiempo de guardar las camperas.

Tanto el martes como el miércoles se esperan mínimas de 7 grados en CABA , que podrían ser algo inferiores en el Conurbano.

Las máximas irán subiendo hacia el fin de semana: se espera un pico de 13 grados el martes, de 17 grados el miércoles, de 24 grados el jueves y trepará a los 27 grados el viernes. No se esperan precipitaciones al menos hasta el sábado, inclusive.

Además del AMBA, la zona litoral del país y alrededores presentaba este domingo alertas por fuertes tormentas . En el noroeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y algunas zonas de Córdoba y Entre Ríos regía alerta naranja.

En tanto que en el resto de la provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, sudeste de San Luis y el noreste de La Pampa presentaban alerta amarilla por tormentas.

El tanto que la franja centro del país tenía una alerta amarilla por fuertes vientos , que afecta al sur de la provincia bonaerense, sur de Córdoba, La Pampa, Río Negro, Neuquén, el noreste de Chubut, el sur de San Luis, gran parte de Mendoza y San Juan.

Más hacia el norte, en una franja que va desde Mendoza hasta Jujuy, pasando por San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por el viento Zonda.

En tanto que gran parte de las provincias que lindan con la cordillera de los Andes presentan alerta amarilla por nevadas en su zona oeste: La Rioja, San Juan, Mendoza, Nequén, Ríos Negro, Chubut y Santa Cruz.

Finalmente, el lado este de la Patagonia, está en alerta por fuertes lluvias: en el noreste Chubut rige la alerta amarilla, mientras que en el sureste de esa provincia y el noreste de Santa Cruz hay alerta naranja.

Fuente: Clarín