Presentan en Argentina una novedosa terapia que logra aliviar la migraña cuando la medicación no funciona

Para que un tipo de dolor físico llegue a ser una metáfora genérica de cualquier problema importante que se presenta en la vida cotidiana tiene que ser relevante en agresividad e incidencia. Es lo que sucede con el “dolor de cabeza” . La afección tiene diferentes variantes y la migraña es una de ellas. Suele ser la más invalidante y, en ciertos casos, la medicación no da en el clavo para controlarla. Ahora, una novedosa terapia se presenta en Argentina en el marco de la Semana del Intervencionismo Mínimamente Invasivo (SIMI 2026), que comienza este lunes en Buenos Aires.

En sus formas más severas, la migraña puede convertirse en una enfermedad muy incapacitante , al punto de interferir con el trabajo, la vida familiar y las actividades cotidianas. Durante los últimos años aparecieron nuevas alternativas terapéuticas, desde tratamientos preventivos y toxina botulínica hasta medicamentos dirigidos. Sin embargo, existe un grupo de pacientes que continúa teniendo una gran cantidad de días de migraña por mes, aún después de haber probado las opciones hasta ahora disponibles.

Son los pacientes con migraña crónica refractaria , y para ellos la neurorradiología intervencionista comienza a apuntar hacia un horizonte completamente diferente: actuar directamente sobre la circulación meningea vinculada con los mecanismos que participan en la generación del dolor.

“La idea surge de algo que la neurología conoce desde hace años. En la migraña participa el denominado sistema trigeminovascular, una compleja interacción entre terminaciones nerviosas, meninges y vasos sanguíneos que rodean al cerebro y que desempeña un papel importante en la generación y mantenimiento del dolor. Ahora, los avances tecnológicos permiten llegar directamente hasta esos vasos”, explica el neuroradiólogo Pedro Lylyk, director del ENERI y la Clínica La Sagrada Familia.

Mediante microcatéteres muy diminutos, introducidos habitualmente desde una arteria de la muñeca , el neurorradiólogo intervencionista puede navegar bajo control angiográfico hasta la arteria meníngea media y alcanzar de manera muy selectiva determinado territorio vascular.

Una de las estrategias, que actualmente se encuentra en desarrollo, consiste en administrar lidocaína -anestésico local- directamente dentro de la arteria meníngea media, en busca de modular temporalmente los mecanismos involucrados en el dolor migrañoso. Los primeros resultados internacionales vienen despertando un creciente interés en esta terapia.

Una de las mayores experiencias publicadas hasta el momento, en la revista científica The British Medical Journal (BMJ), incluyó a 45 pacientes con cefalea refractaria que sufrían, en promedio, más de 27 días de dolor de cabeza por mes a pesar del tratamiento farmacológico. Cerca de dos de cada tres experimentaron alivio inmediatamente después del procedimiento y, luego de un mes, más de la mitad había reducido en más de un 50 por ciento la cantidad de días con cefalea.

En el Congreso 2026 de la Society of Neuro Interventional Surgery (SNIS), en Estados Unidos, el neurointervencionista David Fiorella presentó estos resultados que abren una gran esperanza para los que siguen buscando una solución a un problema de salud que los afecta desde hace años, y no renuncian a mejorar su calidad de vida.

“Estamos viendo cómo dos mundos de la medicina comienzan a encontrarse. La neurología nos permitió comprender cada vez mejor los mecanismos de la migraña y la neurorradiología intervencionista hoy nos permite llegar con enorme precisión hasta vasos de apenas milímetros vinculados con esos mecanismos”, explica Lylyk, director del congreso que se realiza en Buenos Aires y reúne a más de 1.500 profesionales de la salud de 40 países .

Y agrega: “No se trata de reemplazar los tratamientos actuales para la migraña. Estamos hablando de una alternativa para un grupo muy seleccionado de pacientes que continúa severamente limitado por la enfermedad después de haber probado múltiples opciones terapéuticas”.

El tratamiento ya está disponible en Argentina . Según Lylyk, la indicación se analiza individualmente y requiere una evaluación multidisciplinaria previa, particularmente en personas que continúan presentando una elevada carga de migraña y síntomas incapacitantes a pesar de haber recibido los tratamientos preventivos disponibles.

“El procedimiento se realiza en una sala de angiografía mediante un acceso arterial mínimamente invasivo . Desde allí, el especialista navega un microcatéter hasta la circulación meníngea y puede tratar de forma altamente selectiva el territorio de interés”, detalla Lylyk.

¿Puede una enfermedad neurológica tan frecuente e incapacitante como la migraña convertirse entonces en una nueva indicación para el tratamiento endovascular? Si bien los resultados publicados hasta el momento son alentadores, todavía se necesitan más estudios que permitan determinar con precisión qué pacientes pueden beneficiarse, cuánto dura el efecto y cuál será el verdadero lugar de estas nuevas terapias dentro del tratamiento de la migraña.

Editor jefe de la sección Sociedad

Fuente: Clarín