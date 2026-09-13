PINAMAR: El necochense Rafael D´Ambrosio se quedó con la Fiesta Nacional de la Pescadilla

ZONALES

El pescador de Necochea Rafael D´Ambrosio se consagró ganador de la Fiesta Nacional de la Pescadilla, tradicional competencia organizada por el Club de Pesca Pinamar, que concluyó este domingo en las playas de Pinamar con una importante participación de pescadores llegados desde distintos puntos de la provincia.





Dambrosio logró el primer puesto con un pez elefante de 2,630 kilogramos, la pieza de mayor peso registrada en la competencia y se llevó una camioneta 4x4 como premio. El segundo lugar fue para Alejandro Chiffi, de Santa Teresita, con otro pez elefante de 2,470 kilogramos.





El podio se completó con Martín Ojua Gerpe, de Mar del Plata, quien obtuvo el tercer puesto con un pez elefante de 1,470 kilogramos.





A partir del cuarto lugar comenzó a aparecer una mayor variedad de especies. Juan José Swaels, de Tres Arroyos, quedó cuarto con una raya de 1,180 kilogramos, mientras que Domingo Di Marco, de Villa Gesell, fue quinto con una burriqueta de 1,150 kilogramos, clasificado por tiempo.





La sexta posición fue para Camila Mujica, de Tres Arroyos, con una raya de 1,150 kilogramos. Luego se ubicaron Gerónimo Wachtel, de Mar del Plata, con una raya de 1,130 kilogramos; Lautaro Arriola, de Tres Arroyos, con una raya de 1,110 kilogramos; y Walter Gianini, de Villa Gesell, con una raya de 1,060 kilogramos.





La competencia formó parte de la programación de la Fiesta Nacional de la Pescadilla, que durante sus jornadas combinó la actividad pesquera con propuestas recreativas, espectáculos, paseo de artesanos y patio gastronómico en el predio de avenida Bunge e Intermédanos.





Desde la organización habían destacado previamente la expectativa generada por el torneo y la ampliación de la cancha de pesca, que este año se extendió hasta la zona de El Más Allá. También habían señalado que las condiciones de pesca venían mostrando presencia de pescadillas y una variada actividad de especies.





Finalmente, la competencia cerró con pescadores de diferentes localidades ocupando los primeros lugares y con una clasificación que tuvo al pez elefante como protagonista de los tres primeros puestos.









RESULTADOS FINALES DE LA FIESTA DE LA PESCADILLA REALIZADA EN LAS PLAYAS DE PINAMAR





1º Rafael D´Ambrosio (Necochea) Pez Elefante 2,630 kg.

2º Alejandro Chiffi (Santa Teresita) Pez Elefante 2,470 kg

3º Martin Ojua Gerpe (Mar del Plata) Pez elefante 1,470 kg

4º Juan Jose Swaels (Tres Arroyos) Raya 1,180 kg

5º Domingo Di Marco (Villa Gesell) Burriqueta 1,150 kg x tiempo

6º Camila Mujica (Tres Arroyos) Raya 1,150 kg

7º Geronimo Wachtel (Mar del Plata) Raya 1,130 kg

8º Lautaro Arriola (Tres Arroyos) Raya 1,110 kg

9º Walter Gianini (Villa Gesell) Raya 1,060 kg





Socio Mejor Clasificado:





Cristian Paz (Pinamar) Raya 900 grs.





Cadete Mejor Clasificado:





1º Josue Solis (Pinamar) Burriqueta 450 grs

2º Felipe Marrouvi Rios (Necochea) Corvina 200 grs.





Damas Mejor Clasificadas:





1º Camila Mujica (Tres Arroyos) Raya 1,150 kg

2º Gabriela Giles (Miramar) 980 grs

3º Daina Cardozo (Mar del Plata) 190 grs



