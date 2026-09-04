“Perdón, amigo”: Le robó el celular a punta de pistola y luego el ladrón se dusculpó

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Dos delincuentes asaltaron a un joven durante la madrugada del jueves en General Roca, Río Negro, y antes de escapar le pidieron disculpas por el robo. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

El asalto ocurrió en la intersección de las calles Artigas y Maipú. Los ladrones amenazaron a la víctima con un arma y le exigieron sus pertenencias.

El joven no se resistió y entregó los auriculares y la billetera. Luego, uno de los delincuentes le pidió que mostrara la cintura para comprobar que no tuviera otros objetos de valor o algún elemento con el que pudiera defenderse.

Después de quitarle sus pertenencias, la víctima les reclamó que le devolvieran la llave de su casa. Los asaltantes accedieron al pedido y se prepararon para escapar a pie.

Antes de retirarse, uno de ellos le dijo: “Perdón amigo, nos hace re falta, a nosotros no nos ayuda nadie”. El otro delincuente también se disculpó, mientras la víctima respondió: “No pasa nada”.

Las cámaras de seguridad serán analizadas por los investigadores para intentar identificar a los responsables y reconstruir los momentos previos y posteriores al robo.

Por el momento, no se informó que haya detenidos por el hecho.