Patricia Bullrich se opuso al juicio político contra las juezas que frenaron el régimen penal juvenil

La jefa del bloque del Senado de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , volvió a marcar diferencias con el Gobierno al oponerse a que sean sometidas a juicio político las dos juezas que fallaron contra la aplicación del régimen penal juvenil, Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis .

“¿Vale hacer un juicio político por una sentencia? Yo creo que no” , dijo Bullrich.

La exministra de Seguridad cerraba su exposición en un Congreso Anticorrupción celebrado este miércoles en el Automóvil Club Argentino (ACA) cuando enumeró las herramientas del Estado para hacer frente a esa lucha. “ ¿Qué más necesitamos? Que ningún juez sea combatido por sus sentencias. Es un tema que la política tiene que ordenar ”, afirmó.

“Yo estoy totalmente en contra, totalmente en contra, de las dos juezas que pararon el régimen penal juvenil”, dijo Bullrich, que fue interrumpida por una ola de aplausos. “Ahora viene lo que no sé si les va a gustar -siguió-. Yo no les hago un juicio político por eso. ¿Por qué? Porque es su sentencia. ¿Y qué pasó? La Cámara se lo revocó. Es decir que la segunda instancia le revocó la sentencia”.

Se refería a los fallos de las juezas penal juvenil Pascual, de Lomas de Zamora, y De Marinis, de Capital. La primera intentó frenar con una cautelar la aplicación general de la ley en la provincia -que bajó de 16 a 14 años el umbral penal- y fue revocada por la Cámara; De Marinis declaró inconstitucional la baja de la edad en un caso concreto y su fallo está apelado.

Contra estos fallos se pronunciaron dirigentes de La Libertad Avanza y de Pro y desde ambos espacios impulsaron la posibilidad de someter a las juezas a un jury.

“Hay que esperar, como se esperó en el caso de la jueza Pascual, de la provincia de Buenos Aires. Vino la Cámara y le dijo: ‘Usted no tiene ninguna posibilidad de hacer esto’, y le revocó la sentencia”, siguió Bullrich. Y agregó que lo mismo debía ocurrir con la jueza De Marinis.

En la misma charla, la exministra se refirió a los casos de corrupción contra el kirchnerismo que avanzan en la Justicia, de manera general a las causas de este Gobierno, sobre las cuales, dijo, debe “dar explicaciones”, y celebró el rumbo económico de la gestión.

“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política”, afirmó Sebastián Pareja , presidente de LLA en la provincia, cuando se anunció que la fuerza promovería un pedido de juicio político. “Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando”, dijo Pareja .

Lo propio hizo el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político ”, sostuvo en un posteo publicado en X.

El del miércoles fue un nuevo gesto de distanciamiento de la exministra de Seguridad, que busca así profundizar su autonomía política dentro del Gobierno.

Fuente: La Nación