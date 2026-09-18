Patricia Bullrich publicó un provocativo video con una canción de Lali, en medio de la tensión con el Gobierno por los cambios en Discapacidad

La jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado Patricia Bullrich publicó en su cuenta de X un polémico video en el que aparece trabajando en su despacho con una canción de Lali Espósito de fondo , en medio de una semana de tensión con el Gobierno por los cambios en el área de Discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027. La funcionaria había señalado que no fue advertida por la mesa política del Ejecutivo nacional sobre esas modificaciones.

En las imágenes, Bullrich aparece en su despacho del Senado mientras interactúa con una notebook y revisa documentos de trabajo junto a dos de sus colaboradores. En un momento del video, la senadora selecciona en YouTube el tema "No me importa" , de Lali Espósito, la artista que fue blanco de críticas del presidente Javier Milei , quien en los primeros meses de su gestión la apodó "Ladri Depósito".

La dirigente acompañó el video de 1 minuto y 39 segundos con una de las frases del tema “No me importa" de Lali: "Sé que todos los 'peros' tienen un 'porqué'".

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" 🎶 pic.twitter.com/d7GNMXCjVR

El video comienza con Bullrich ingresando a su escritorio con el celular en la mano. Una vez en su silla, acomoda su computadora que tiene como fondo de pantalla una foto suya con su marido, Guillermo Yanco, y entra a YouTube donde le da play al tema de Lali.

En ese momento ingresa al despacho una asesora que le alcanza un café. Y atrás llega el prosecretario parlamentario y ex titular de la Administración de Parques Nacionales Cristian Larsen, quien le entrega una carpeta con documentos que Bullrich firma. Mientras ambos sonríen , la senadora comienza a tararear la canción.

El posteo no es casual: llega en medio de una fuerte tensión con el oficialismo por los recortes de las partidas destinadas al área de discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027. Según la senadora, estos recortes no fueron informados cuando se analizó la iniciativa en la mesa política del Gobierno de Milei.

"A mí me sorprendió porque estando en la mesa política el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad que no eran conocidos", se sinceró la ex ministra de Seguridad y referente del oficialismo en la Cámara Alta.

Se trata de un área tan sensible como la discapacidad, que afecta a casi 6 millones de personas y a sus respectivos familiares.

"Cuando uno es jefe de una bancada, y no se entera estando en esa mesa cómo van a venir exactamente las cosas, se genera que uno llegue al Congreso y te dicen 'nos estás engañando', cuando yo no sabía. Y ahí quedás o como un tonto o como que los engañas", protestó Bullrich. Luego dejó un mensaje a la conducción del Gobierno nacional. "Eso resiente las relaciones, está bueno que nosotros corrijamos estos problemas", agregó.

No es la primera vez que la ex ministra de Seguridad se diferencia del Gobierno. Hace algunos meses, en plena crisis interna por el patrimonio del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Bullrich salió a pedir públicamente que el ex vocero presentara cuanto antes su declaración jurada para despejar dudas sobre sus gastos.

También tomó distancia de Milei y su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia, al forzar el tratamiento del pliego a jueza de María Verónica Michelli, vetada por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

Bullrich eligió este viernes confrontar con el Presidente con un tema de una de las cantantes más enfrentadas con el gobierno libertario. Desde el día que Lali posteó "Qué peligro. Qué triste" para mostrar su descontento con el triunfo de Milei en las PASO 2023, el entonces candidato y actual mandatario cargó varias veces contra la artista.

Soy todo lo que quiero ser de grande

No voy a cambiar, por mucho que ladren

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué"

Cuando desespero, sé que estamos bien

Nunca fui lo que querían de mí y no me importa

Siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra

Y las cosas que me pueden decir ya no me importan

Ey, oh, acelero y voy, cuando quieran, saben dónde estoy

No estoy en la misma esquina que ayer

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué"

Cuando desespero, sé que estamos bien

Nunca fui lo que querían de mí y no me importa

Siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra

Y las cosas que me pueden decir ya no me importan

Ey, oh, acelero y voy, cuando quieran, saben dónde estoy

Fuente: Clarín