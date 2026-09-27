“Padrastro e hijastra joven” y “sin piedad”: las escalofriantes búsquedas de Claudio Barrelier antes del crimen de Agostina Vega

A cuatro meses del femicidio de Agostina Vega , el crimen que conmocionó a Córdoba , y tras la elevación a juicio de la causa contra seis acusados, siguen conociéndose detalles de las pruebas que reunió la Justicia. Además de las fotografías de la adolescente halladas en los dispositivos de Claudio Barrelier , el peritaje de sus teléfonos reveló una intensa actividad en un sitio pornográfico durante las semanas previas al asesinato de la chica de 14 años.

Según consta en el requerimiento de elevación a juicio del fiscal Raúl Garzón , un documento de unas 250 páginas al que accedió Infobae , la Dirección de Investigación Operativa (DIO) analizó las búsquedas continuadas que Barrelier realizó en XVIDEOS y contabilizó 377 registros entre el 6 y el 20 de mayo de 2026 .

Los investigadores detectaron la utilización recurrente de filtros como “hijastra” , “padrastro” , “abuso” , “abuso sexual” , “uso libre” y “desfloración” . De acuerdo con la acusación, las palabras “hijastra” y “padrastro” se repitieron más de 100 veces .

Pero el peritaje fue más allá de esos términos generales. El informe incorporado al expediente permitió reconstruir algunas de las búsquedas concretas realizadas por Barrelier y establecer en qué días las hizo. La Fiscalía las analizó en conjunto con otro elemento: durante ese mismo período, el acusado había comenzado a buscar un mayor contacto con Agostina a través de Instagram. Para los investigadores, la coincidencia temporal entre esas búsquedas y los intentos de acercamiento a la adolescente refuerza la hipótesis de que el crimen fue planificado y se vincula con la “obsesión por la niña” a la que Garzón había hecho referencia públicamente.

El 15 de mayo , Barrelier realizó búsquedas de videos identificados con expresiones como “mantén la boca cerrada y las piernas bien abiertas” , “papá, no soy virgen!” , “se siente tan bien papá” , “videos de defloración” , “las pequeñas” , “abuso en el baño” e “hijastra duerme con papá” .

Ese mismo día, a las 23.29 , Barrelier le escribió a Agostina a través de Instagram. “que onda gorda como estas” y “que pasa que no contestas” , fueron los mensajes que le envió.

La adolescente no respondió en ese momento.

Apenas ocho minutos después , a las 23.37 , el teléfono del acusado registró una nueva selección de contenido pornográfico identificada como “practicando en familia mientras espera papá subtitulada” .

Las búsquedas continuaron durante la madrugada del 16 de mayo . Entre las que fueron individualizadas en la investigación aparecen “quieres follar a mi hijastra, tienes que follarme primero” y “paciente ata y flequillo sexy” .

Esa madrugada quedó registrado otro intercambio que la Fiscalía incorporó a su análisis. A las 3.54 , Barrelier le escribió por WhatsApp a Osvaldo Fassetta , otro de los acusados en la causa: “me agarró la boludes, ganas de echar moco, tengo impotencia y mucha adrenalina, estoy tratando de calmarme así no me la mando” (sic).

Agostina recién respondió a los mensajes de Barrelier a las 6.48 : “Hola Claudio” y “nd, me olvidé jaja” .

El requerimiento de elevación a juicio vuelve a detenerse en la actividad digital del acusado correspondiente al 18 de mayo . Ese día aparecen búsquedas identificadas como “consolando a la hijastra tras ser engañada con subtítulos” y “padrastro mayor y hijastra joven” .

Las consultas continuaron el 19 y el 20 de mayo , tres días antes del crimen.

Entre las expresiones recuperadas figuran “padrastro, ¿qué estamos haciendo? (gemidos)” , “adoptada” , “adoptada padres” , “sin permiso” , “sin piedad” , “abuse” , “violación” , “inocente chica cosplayer es engañada por su sucio padrastro” , “sucia de papá” y “dominación brutal” .

Para la Fiscalía, las 377 búsquedas adquieren relevancia al ser analizadas junto con el vínculo que Barrelier había construido con Agostina y los contactos que intentó establecer con ella durante esas mismas semanas.

El requerimiento sostiene que la adolescente lo consideraba una especie de “padrastro” por la relación sentimental y de amistad que había mantenido con su madre, Melisa Heredia . Según la acusación, Barrelier fue ganándose paulatinamente su confianza y se presentaba ante ella como alguien que la cuidaba y protegía.

El 8 de mayo, a las 14.53 , le había enviado por Instagram un primer mensaje: “Hola” . Agostina no respondió.

Una semana después se produjo la secuencia del 15 y 16 de mayo: Barrelier volvió a escribirle, realizó nuevas búsquedas en el sitio pornográfico, mantuvo la conversación con Fassetta en la que habló de sus “ganas de echar moco” y, finalmente, recibió la respuesta de la adolescente.

En ese contexto, en la elevación a juicio, Garzón sostuvo que había una “obsesión incontrolable por la niña” , una referencia que cobra especial relevancia a la luz de las búsquedas halladas en el teléfono del acusado y de sus intentos de contacto con la adolescente.

Tres días después de las últimas búsquedas pornográficas individualizadas en el expediente llegó el 23 de mayo , el día en que Agostina fue hasta la casa de Barrelier.

Esa tarde, ambos habían coincidido en un partido de fútbol y posteriormente en un cumpleaños. La acusación sostiene que Barrelier aprovechó ese encuentro para convencer a la adolescente de que fuera esa misma noche hasta su vivienda con el pretexto de preparar juntos una sorpresa para su madre.

A las 18.22 , Agostina le contó el plan a una amiga mediante un audio: “No sé porque tengo que ir con mí, con el novio de mi mamá, para hacerle una sorpresa a mi mamá, me tengo que escapar” .

Horas después, el teléfono del acusado volvió a dejar un registro que fue incorporado a la causa.

El informe técnico de apertura del celular de Barrelier estableció que a las 21.17 ingresó a la aplicación Uber y buscó la dirección de Agostina, en avenida Alem 3781 . La Fiscalía sostiene que consultó el costo de un viaje desde allí hasta su propia vivienda.

A las 22.36 , Barrelier recibió una llamada de WhatsApp del teléfono de la adolescente. Duró apenas 12 segundos y, según la interpretación incorporada al requerimiento, resulta compatible con un aviso de que estaba próxima a llegar.

A las 22.40 , las cámaras registraron al acusado saliendo de su casa para ir a su encuentro.

Finalmente, a las 22.55 , Barrelier y Agostina ingresaron juntos a la vivienda de Juan del Campillo 878 , en barrio Cofico.

La adolescente nunca volvió a salir con vida .

Según la elevación a juicio, efectuada el 10 de septiembre pasado, Claudio Barrelier abusó sexualmente de Agostina y luego la asesinó por estrangulamiento . La Fiscalía sostiene que posteriormente desmembró el cuerpo y ocultó sus restos hasta que pudo trasladarlos a un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.

Pero no actuó solo. Los otros cinco acusados son Osvaldo Fassetta (amigo de Barrelier y quien vivía en la misma casa), Soledad Andreani (ex pareja del acusado y quien le prestó el Ford Ka utilizado, según la investigación, para trasladar los restos), Marianela Palmero (pareja de Barrelier y quien se encontraba en la vivienda la noche del crimen), y Matías Córdoba y Eugenia Ascarruz (pareja e inquilinos de la planta alta de la propiedad). Todos fueron enviados a juicio por encubrimiento .

Fuente: Infobae