Pactaron una venta de 13 celulares en una estación de servicio y era una trampa: así los asaltaron

Dos vendedores de celulares, Adrián López y Gabriel Flores, vivieron un violento asalto en Lanús cuando acudieron a una estación de servicio para concretar la venta de 10 Samsung Galaxy A16 y varios iPhone .

La entrega, que había sido pactada previamente con un supuesto comprador, terminó en un robo relámpago que quedó registrado por López gracias a unos anteojos inteligentes.

Según contó el comerciante en un video publicado en su cuenta de Instagram (@adrianloppez_), la operación generó sospechas desde el principio.

El comprador había solicitado la entrega de los equipos en una dirección particular y ofrecía pagar en efectivo, lo que despertó dudas sobre la seguridad de la transacción . Por precaución, los vendedores propusieron realizar el encuentro en una estación de servicio.

Al llegar a la estación de servicio ubicada en San Martín y Emilio Castro, uno de los vendedores tenía los 10 Samsung Galaxy A16 y el otro llevaba tres iPhone .

Mientras esperaban al supuesto comprador, la situación se tornó tensa: el comprador insistió en cambiar la ubicación y, segundos después, dos hombres armados irrumpieron en la escena.

López llevaba puestos unos anteojos con cámara incorporada y logró grabar el momento exacto del asalto.

En las imágenes se observa cómo uno de los delincuentes se acerca rápidamente y se lleva los celulares que estaban sobre la mesa, mientras el otro se queda en la puerta.

Luego huyeron en un auto rojo, según se puede ver en impagenes de las cámaras de seguridad de la estación de servicio. Una mujer logró notar la patente y llamó a la policía.

El comerciante que tenía los iPhone logró resguardar sus equipos, pero su amigo perdió los 10 Samsung Galaxy A16 .

“Hoy nos tocó a nosotros, ojalá no le toque a nadie más”, escribió López al compartir el video en su cuenta.

Fuente: TN