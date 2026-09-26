Otro cortocircuito por Discapacidad: los aliados piden precisiones sobre el financiamiento y amenazan con restar votos

La ley de Discapacidad vuelve a tensionar la relación entre el oficialismo y los aliados. Un grupo de diputados volvió a reclamar al Gobierno que se elimine del proyecto de Presupuesto 2027 el artículo que deroga la emergencia y lo reemplace por una nueva versión que precise el financiamiento de la normativa , tal como se detalla en el dictamen de comisión que se firmó esta semana.

La polémica se instaló ante la ausencia de una aprobación pública del Ministerio de Economía, lo que generó dudas entre las fuerzas dialoguistas. Eso llevó a que los diputados Oscar Herrera Ahuad, Oscar Zago, Eduardo Falcone y Álvaro González, solicitaran formalmente al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, que informe con "urgencia" el importe de las partidas presupuestarias necesarias para dar efectivo cumplimiento al proyecto .

En el oficialismo hay cierto malhumor por el tema presupuestario y reclamaron al Palacio de Hacienda que responda sobre el financiamiento o si está dispuesto a arriesgarse y rechazar la propuesta dejando abierto el recinto para que el kirchnerismo con la oposición más dura repliquen lo ocurrido el año pasado cuando avanzó con la emergencia en discapacidad.

Los testigos hablan de un capítulo más de la interna del Gobierno. Al parecer, el ministro Luis "Toto" Caputo no avaló la jugada de Martín Menem para bloquear la movida de los K y la oposición díscola, que siguen presionando por prorrogar la emergencia que vencerá el 31 de diciembre y que se entona con la idea de que la derrota en comisión se revertirá en el recinto.

Sin embargo, el riojano cuenta con el apoyo no sólo de los diputados oficialistas sino también del PRO, la UCR y los aliados para avanzar con el dictamen firmado esta semana y hay coincidencia de que el Capítulo VI del proyecto de Presupuesto, que justamente promueve la derogación de los principales puntos de la emergencia en discapacidad, es "invotable" .

Incluso, van más allá, y confían que Patricia Bullrich no pondrá trabas en el Senado para que avance la propuesta y se convierta en ley, sobre todo, luego de no haber sido alertada sobre el ajuste planeado por "Toto" Caputo en discapacidad.

"Lo que está pasando es que un grupo del Gobierno que quiere más ajuste no entiende que viene el Papa, que va a ir al Cottolengo Don Orione, y nosotros no vamos a estar votando un recorte de las partidas en discapacidad. Desde Diputados planteamos una salida alternativa con el menor costo posible", sintetizaron desde el campamento libertario.

Mientras los aliados piden un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso para que se defina el costo fiscal de la nueva ley, el oficialismo ajusta los últimos detalles del financiamiento porque quiere garantizar que la norma no será vetada por Javier Milei .

En principio, admitieron que para sacar el dictamen hubo números genéricos, ya que el Presupuesto 2027 aún no comenzó a ser tratado en la Cámara baja, pero repiten y aseguran que las partidas están en el proyecto.

Para definir el dictamen hubo varias reuniones entre los diputados de La Libertad Avanza y aliados con el Ministerio de Economía, que estuvo representado por un enviado del secretario de Hacienda, Carlos Guberman ; la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy ; y el Ministerio de Salud, que encabeza Mario Lugones .

Según consta en las planillas a las que tuvo acceso Clarín , la nueva Ley de Discapacidad tendrá un presupuesto de casi $ 7,26 billones . La principal variación se da en las pensiones no contributivas por invalidez que prevén un aumento nominal del 33 % con un costo total de $ 6,09 billones . A eso se agrega el costo por la cobertura médica que se ubica en $ 1,16 billones incluyendo no sólo a los pensionados sino también al grupo familiar.

Mientras que para los programas de inclusión social de los discapacitados se proyecta un presupuesto de $ 7.414 millones , con una variación real del 193,4 %. En prevención y control de discapacidades se destina $ 8.355 millones , con una variación de 107,8 %. Es decir que entre estos dos grupos no se llega a los $ 16.000 millones.

La discusión presupuestaria de la ley continuará la próxima semana, pero se terminará de definir en el recinto cuando la ley se debata en una sesión que sería convocada para la primera semana de octubre.

En el plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda que se realizó el miércoles, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado defendió la propuesta al calificarla como "superadora” y apuntó contra los K por insistir con la emergencia. “A ustedes les encanta vivir en emergencia”, acusó.

El oficialismo consiguió sacar el dictamen de mayoría con 42 firmas a favor, hubo 4 que lo hicieron en disidencia, gracias al apoyo de los aliados, mientras que el peronismo con la izquierda van por la prórroga de la emergencia hasta diciembre de 2027.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín