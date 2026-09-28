“Nunca renuncies a tus sueños”: un candidato a la presidencia de Brasil es un autor best seller de autoayuda

Los outsiders primerean en política. El psiquiatra y empresario Augusto Cury (Colina, 1958), candidato por el partido Avante a la presidencia de Brasil, que ya figura tercero en las encuestas, es un autor best seller de autoayuda con un buen caudal de libros publicados y distribuidos en la Argentina por el Grupo Planeta años atrás y, actualmente, por Océano. Es padre de tres hijas.

En una semana, el autor de Nunca renuncies a tus sueños , pasó del anonimato a un 11% de intención de voto, según una de las encuestas , ubicándose por detrás de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y del actual presidente Lula da Silva; actualmente, bajó a un 6% . Las elecciones en Brasil serán el 4 de octubre.

Cury ya era conocido por la ciudadanía brasileña, no solo por sus libros, sino también por su presencia en programas de radio y televisión y en eventos empresariales. Antes de postularse para un cargo público, estuvo afiliado al Partido Verde. Para un sector de la ciudadanía, Cury es un “caballo de Troya” de la izquierda brasileña.

Su trayectoria se puede comparar en cierta medida con la del médico y exdiputado Facundo Manes (si bien este aún no incursionó en la ficción). Cury desarrolló las teorías de la inteligencia multifocal y del síndrome del pensamiento acelerado (que no han sido validadas científicamente), con libros de ficción y ensayo que abarcan temáticas de desarrollo personal, educación, relaciones humanas, resiliencia y “pensamiento positivo”. Comenzó a publicar en la década de 1990.

En la Argentina, se distribuyeron títulos como Padres brillantes, maestros fascinantes ; Nunca renuncies a tus sueños , la trilogía El vendedor de sueños , Cambia tu vida , Gestión de la emoción y, la trilogía protagonizada por el psiquitara Marco Polo, que busca los “códigos de la felicidad”, El líder más grande de la historia ( spoiler : Jesús de Nazaret), El hombre más feliz de la historia y El hombre más inteligente de la historia , entre otros. Publicó más de cincuenta libros, vendió millones de ejemplares y en Instagram tiene casi once millones de seguidores. En agosto, fue el político más buscado en Wikipedia en Brasil.

Según el diario Folha de S. Paulo y la revista Veja , es uno de los autores más leído en Brasil en la segunda década del siglo XXI. En sus obras de ficción, Cury explora a través de personajes las habilidades intelectuales y emocionales y alienta el desarrollo de la empatía, la resiliencia y la “gestión” de las emociones. “ ¿Cómo podemos aprender a ser líderes de nosotros mismos o autores de nuestra propia historia sin desarrollar tales habilidades? ¡Imposible! ”, sostuvo en una entrevista con la revista del Consejo Regional de Medicina del Estado de San Pablo.

“Sin educación, no podemos formar mentes libres y sanas; nuestra especie se vuelve inviable, instintiva, depredadora, autodestructiva y egocéntrica -afirmó-. Pero, lamentablemente, el sistema educativo mundial está enfermo, produciendo personas enfermas para una sociedad enferma, a pesar de que los docentes son los profesionales más importantes en el ámbito social. La educación clásica es racionalista, cartesiana, y nos enseña a dirigir empresas, automóviles y aviones, pero no a conducir el vehículo mental. ¿No es una paradoja enfermiza?”.

Es crítico del uso inmoderado de pantallas y celulares, sobre todo en la infancia. “¿Por qué el 70% o más de los jóvenes son inquietos, intolerantes, sin límites, queriendo todo rápido y listo? Porque han sido sobreestimulados por el exceso de información y dispositivos digitales. En la infancia parecen genios, pero esa genialidad desaparece en la adolescencia ”, dijo en referencia a su libro Ansiedad: Cómo afrontar el mal del siglo , de 2018, cuya tesis guarda semenjanzas con las que el estadounidense Jonathan Haidt dio a conocer en 2024 en La generación ansiosa .

“Debemos transmitir a nuestros hijos lo que el dinero no puede comprar, hablar de nuestras lágrimas para que aprendan a llorar las suyas, hablar de nuestras dificultades y fracasos para que comprendan que nadie es digno del podio si no usa sus derrotas para alcanzarlo -dijo Cury-. Debemos educar a sucesores, no a herederos. Los sucesores piensan a mediano y largo plazo, los herederos lo quieren todo rápido; los sucesores se inclinan en señal de gratitud, los herederos son expertos en quejarse, quieren que el mundo se doblegue a su órbita”.

Muchas editoriales brasileñas rechazaron publicar su primer libro. “Pero el mundo es cíclico: quienes ganan sin riesgos triunfan sin gloria -sentenció-. Las editoriales que una vez me rechazaron ahora me ruegan que publique con ellas. Ser médico me ayudó a ser resiliente y proactivo. Y espero que muchos médicos se conviertan en escritores y líderes sociales, que democraticen su conocimiento y que intervengan en la escena pública brasileña”. El candidato resulta ser el mejor ejemplo de su teoría.

Fuente: La Nación