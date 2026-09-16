Nueva encuesta: Javier Milei mejoró, pero igual quedó relegado en un rankings de presidentes

Una leve mejora en su imagen positiva no le alcanzó a Javier Milei para salir de un lugar incómodo : en septiembre volvió a quedar en el lote de "Los 6 peores" , en un ranking que compara a 18 presidentes de América Latina . También hubo sorpresa en la cima de la tabla; un cambio de derecha a izquierda: la mexicana Claudia Sheinbaum desplazó a Nayib Bukele , de El Salvador.

La nueva encuesta de CB Global Data , la consultora que fundó y dirige el analista Cristian Buttié , se basó en un relevamiento de 3.225 a 4.271 casos en cada país , entrevistados entre el 7 y el 11 de este mes, con un margen de error de +/- 1,5% a 1,7%.

CB es la firma que se hizo conocida a principios de 2020, cuando comenzó a publicar un ranking de gobernadores . Luego, sumó tablas de intendentes (del Conurbano y de todo el país), y finalmente agregó estas comparaciones de presidentes . A nivel Sudamérica y también América Latina.

En el arranque del informe, se detallan los presidentes con mejor y peor imagen del mes, y también las mayores subas y bajas respecto al sondeo anterior. Dice así:

"Los tres presidentes mejor valorados en el ranking de septiembre por sus ciudadanos son: Claudia Sheinbaum de México, quien encabeza este mes con el 69% de imagen positiva ; en segundo lugar se ubica Nayib Bukele de El Salvador, con 66,2% ; y completa el podio Abelardo De la Espriella de Colombia, con 53,6% de aprobación".

"En el otro extremo del ranking, los presidentes con peor imagen pública en sus respectivos países son: Bernardo Arévalo de Guatemala, quien se ubica en el último lugar con 28,2% de imagen positiva ; seguido por Delcy Rodríguez de Venezuela, con 28,8% ; y luego José Raúl Mulino de Panamá, con 32,1% de aprobación entre sus ciudadanos".

"En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto de la medición anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es Luis Abinader de República Dominicana, con una suba de + 2,7 puntos porcentuales. En contraste, Rodrigo Paz de Bolivia presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de - 8,9 puntos porcentuales respecto de la medición del mes pasado".

En cuanto a los números de Milei, como se explicó en el arranque de la nota, una leve suba en su imagen positiva no le sirvió de mucho: creció de 35,1% a 35,5% de aprobación y con esa cifra siguió en el lote de "Los 6 peores". El argentino combinó ese apoyo con 60,6% de rechazo y 3,9% de "no sabe / no contesta".

Cuando se desglosan la positiva y la negativa, aparecen estas precisiones: el apoyo a Milei se compone por 26,3% de valoración "muy buena" y 9,2% de "buena"; y el rechazo, por 13,2% de "mala" y 47,4% de "muy mala".

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín