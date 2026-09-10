Nicolás Pino habló tras ser reelegido en la Rural: el mensaje de Milei y la campaña sucia

Tras ganar con el 71% de los votos, el relecto presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, habló este jueves y, además de ratificar sus objetivos hacia el futuro, se refirió al mensaje que publicó el presidente Javier Milei para apoyarlo y a una supuesta campaña sucia liderada por su contrincante en los comicios: Marcos Pereda .

“Uno esta contento porque después de mucho tiempo de campañas raras... con este tema de los trolls se puede decir cualquier barbaridad y nadie se hace cargo , fue bastante pesado, pero no importa. Fuimos para adelante. Fue la elección más votada de la SRA, estamos muy contentos”, resumió Pino esta mañana en diálogo con radio Mitre .

Al ser consultado sobre esta presunta campaña sucia de la fórmula adversaria, Pino sostuvo: “Nadie se hace cargo pero las cosas se dicen y se ofende. No estuvo bueno, más cuando uno no esta acostumbrado a ese bardo”.

El dirigente rural, al frente desde 2021, será el presidente de la entidad durante los próximos dos años. El resultado cerró una interna que sacudió durante meses a la SRA y enfrentó a sus dos máximas autoridades: el presidente y el vicepresidente. La lista Presencia Federal, encabezada por Pino y Carlos Odriozola, se impuso sobre Renovación con Unidad, que llevaba como candidatos a Pereda y Santos Zuberbühler. La definición llegó este miércoles después de 49 días de votación electrónica y presencial. Pino obtuvo el 71% de los votos y Pereda consiguió el 29%.

En otro tramo de la entrevista, el presidente reelecto habló de sus objetivos, en la línea con sus promesas de campaña. “Para puertas adentro, mejorar el sistema informático que encaramos hace un par de años que fracasó. Nos costó mucho tiempo y hay que corregirlo”, marcó. El proyecto del nuevo sistema informático utilizado para administrar los registros genealógicos había sido presupuestado inicialmente en unos US$900.000, pero su costo terminó cerca de los US$3 millones y presentó demoras y fallas.

Por otro lado, Pino sumó: “También está el tema del predio de Palermo que La Rural compró. Queda un saldo de deuda que todavía no podemos terminar de cerrar. Nuestra intención es cerrar ese capítulo que es importante, viene de hace muchísimos años”.

Y también se refirió a las metas para el campo: las retenciones cero. “Vamos a seguir siendo pesados hasta que se llegue a eso. Después temas de infraestructura, financiación...con el gobierno nacional y provinciales estamos avanzando, el camino es por ahí”, completó.

Tras conocerse los resultados, Milei felicitó a Pino y publicó un sugestivo mensaje en redes sociales en un dardo a la lista contrincante. “Roma no paga traidores. Felicitaciones Nicolás...!!!”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

“Lo leí ayer. No conversé con él. Pero nos conocemos. Entiendo el mensaje que me mandó y se lo agradezco también, él estaba al tanto de lo que iba pasando en la SRA, es el estilo del Presidente”, indicó el dirigente rural.

Pino es de los dirigentes del agro que mejor sintonía tiene con Milei, una relación donde el ruralista tiene acceso directo a la Casa Rosada y a distintos funcionarios y asesores. Tiene vínculo con el ministro de Economía, Luis Caputo. El martes, por ejemplo, Pino mantuvo un encuentro con el asesor presidencial Santiago Caputo en Casa Rosada. “Fue una conversación informal”, confiaron en ese lugar ante una consulta de LA NACION.

El vínculo entre Milei y Pino se remonta a la época en la que el ahora Presidente hacía campaña para diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Pino le abrió las puertas de la entidad y sintonizaron enseguida. En algún momento trascendió que cuando Pino le preguntó a Milei quién lo asesoraba en temas agropecuarios, el entonces candidato le respondió: “Vos”.

Tal como consignó LA NACION , Pino y Pereda habían llegado juntos a la conducción en 2021, pero terminaron enfrentados por el máximo cargo, con cuestionamientos sobre los mandatos, acusaciones por el manejo de la entidad y reproches por un acuerdo de sucesión que no se cumplió.

La relación entre ambos había comenzado a deteriorarse antes de las elecciones de 2024. Pese a las diferencias, volvieron a presentarse juntos y fueron reelectos. Sin embargo, la tregua duró poco: dejaron de mostrarse juntos, el vínculo quedó limitado a las reuniones de la Comisión Directiva y Pereda comenzó a trabajar para suceder a Pino.

La tensión aumentó cuando el actual presidente decidió competir otra vez. Durante su gestión, la Rural reformó el estatuto e incorporó un límite de tres mandatos consecutivos para los cargos de presidente y vicepresidente . Para la oposición, Pino ya cumplió ese máximo porque asumió en 2021 y fue reelecto en 2022 y 2024. Por eso, sostiene que ahora busca un cuarto período, pero el dirigente tuvo otra interpretación: afirmó que el límite comenzó a regir después de la aprobación de la reforma y que el mandato que está terminando es el primero contabilizado bajo el nuevo estatuto.

La disputa sumó otro capítulo cuando Pereda reveló que ambos habían firmado un documento en el que Pino se comprometía a presentarlo como su sucesor en septiembre de 2026. El presidente admitió la existencia de ese acuerdo, pero rechazó que garantizara el acceso al cargo.

Fuente: La Nación