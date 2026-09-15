Ni espejos ni cuadros: las 5 tendencias más elegantes y prácticas para decorar tus paredes en 2026

La decoración de interiores dejó atrás los clásicos cuadros y espejos para dar paso a propuestas que apuestan por la originalidad y la personalidad . Hoy, los ambientes se llenaron de materiales novedosos, texturas llamativas y objetos que cuentan historias propias, para lograr espacios cálidos y modernos sin recurrir a lo tradicional.

El cambio de enfoque se nota en cada detalle: ya no se trata solo de colgar algo en la pared, sino de crear rincones que reflejen quiénes somos y cómo queremos sentirnos en casa . La creatividad y la comodidad se volvieron protagonistas, y las nuevas tendencias invitan a experimentar con combinaciones inesperadas de colores, formas y materiales.

Renovar un ambiente sin cuadros ni espejos puede parecer un desafío, pero también es la oportunidad perfecta para probar ideas frescas y darle un giro único a cualquier espacio. Desde paredes con textura hasta objetos funcionales que decoran, estas cinco tendencias marcan el rumbo de la decoración actual.

Las paredes dejaron de ser un simple fondo para convertirse en el centro de todas las miradas. Los revestimientos de madera , piedra o pinturas con efecto cemento y acabado mate sumaron profundidad y calidez a los ambientes. La clave está en elegir materiales que acompañen el estilo general de la casa y aporten personalidad propia.

Las estanterías y repisas ya no son solo lugares para guardar cosas: ahora se usan como elementos decorativos en sí mismos. Jugar con diferentes alturas, formas y materiales permite exhibir libros, plantas u objetos especiales, generando rincones que llaman la atención sin necesidad de cuadros ni espejos.

Los murales y paneles de tela se convirtieron en una alternativa cálida y original para vestir las paredes. Telas con estampados suaves, tapices de materiales naturales y combinaciones con muebles y otros objetos logran espacios armoniosos y llenos de estilo, sumando textura y color sin recurrir a lo clásico.

Incorporar plantas grandes , jardines verticales o detalles en mimbre , lino y cerámica aporta vida, color y textura de manera natural. Los elementos verdes llenan los ambientes de energía y frescura, y combinados con materiales orgánicos potencian un estilo relajado y cercano.

El arte funcional y los objetos con historia ganaron terreno en la decoración. Mesas auxiliares de diseño , lámparas escultóricas o piezas heredadas que cuentan una historia personal hacen que cada rincón sea único.

Así, el hogar refleja la identidad de quienes lo habitan, sin depender de cuadros ni espejos para sumar estilo.

Fuente: TN