Netflix presentó las producciones argentinas que llegarán a la pantalla en los próximos meses

La producción audiovisual argentina continúa ocupando un lugar destacado dentro de la estrategia de Netflix . La plataforma anunció ocho nuevos proyectos realizados en el país que iniciarán su rodaje durante el segundo semestre de 2026 : seis series y dos películas que recorren géneros tan diversos como la comedia, el policial, el thriller y el drama, y que reúnen a figuras consagradas con nuevos talentos.

El anuncio se suma a un año de fuerte presencia argentina en el catálogo del gigante del streaming, que prepara además una seguidilla de estrenos locales hasta diciembre. La intención, según explicaron desde la compañía, es continuar ampliando la variedad de historias producidas en el país y apostar por relatos capaces de trascender las fronteras.

“Argentina tiene una capacidad creativa extraordinaria y estas ocho producciones reflejan nuestra ambición de empujar sus límites: explorar géneros, descubrir nuevas voces y talentos, y acompañar a grandes creadores a contar historias únicas que sorprendan, emocionen y puedan viajar mucho más allá de nuestras fronteras. Creemos profundamente en la potencia creativa de este país y queremos hacer historias que estén a la altura de ese talento” , señaló Juliana Moreno, directora de Contenido de Netflix Argentina.

Entre los proyectos que ya se pusieron en marcha se encuentra Sangre , una historia atravesada por la venganza, los secretos y los amores prohibidos, protagonizada por Julieta Cardinali, Pablo Echarri, Macarena Achaga y José “El Purre” Giménez Zapiola. Además, de estar producida por Adrián Suar, cuenta con la participación especial del actor uruguayo César Troncoso.

También comenzó la filmación de Plata quemada , adaptación de la célebre novela de Ricardo Piglia. La historia gira alrededor de un violento asalto y de un amor llevado al límite. El elenco está integrado por Agustín Della Corte, Lautaro Bettoni, Matías Recalt, Juan Ingaramo, Chiara Parravicini, Diego Cremonesi y Juana Somoza.

Otra de las producciones que ya inició su rodaje es La Torre , centrada en dos hermanos que se mudan a un barrio suburbano y, para saldar deudas familiares, se embarcan en una aventura criminal. Byron Barbieri, Canela Arregui y Eleonora Wexler encabezan un elenco coral en el que conviven juventud y experiencia.

La comedia también tendrá un lugar central entre las nuevas apuestas. Construida alrededor de la ternura, los vínculos y las amistades inesperadas, El amor es otra cosa cuenta la historia de tres desconocidas que, unidas por un accidente protagonizado por sus perros, terminan descubriendo qué lugar ocupan el amor y la libertad en sus propias vidas. Esta trama, que ya inició su rodaje, significa la vuelta de Jimena Barón a los sets, quien comparte elenco con Candela Vetrano y Muriel Santa Ana.

A estos títulos se suma La ciudad , que comenzará a filmarse próximamente en Rosario, Santa Fe. La serie estará ambientada en el barrio La Granada y explorará los vínculos familiares, la fe en el fútbol y la vida cotidiana de una comunidad atravesada por sus propias reglas y códigos.

La producción estará a cargo de Pampa Films y fue creada y escrita por Javier Gómez Santander, conocido por su trabajo en La casa de papel , junto con Nahuel Gallotta, autor del libro Te hice Pica .

El desembarco de nuevos proyectos argentinos también contempla dos películas. Una de ellas será Ümana , una comedia familiar que propone reflexionar sobre la sensibilidad humana en un contexto marcado por la aceleración tecnológica. Allí, Natalia Oreiro interpretará a una escritora bloqueada emocionalmente que ve su vida trastocada cuando acepta convivir con un androide de apariencia humana, obligándola a enfrentar de nuevo aquello que más teme: volver a sentir. El cordobés Alex Pelao, exparticipante de MasterChef Celebrity , la acompañará en este nuevo desafío.

Volver a brillar , una comedia romántica dirigida por Juan Taratuto, es la otra gran apuesta de la plataforma. En esta historia, que gira alrededor del amor por el oficio de actuar, Adrián Suar se pone frente a cámara junto a Dolores Fonzi.

A las nuevas producciones se suma la exitosa ficción realizada por Sebastián Ortega: En el barro . La tercera temporada, que comenzó su rodaje en julio y tiene su estreno previsto para el próximo año, continuará explorando la historia de las presas de La Quebrada y expandiendo el universo carcelario femenino que conquistó a la audiencia en todo el mundo.

Si bien volverá a reunir a parte del elenco de las temporadas anteriores como es el caso de Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Lorena Vega, Carolina Ramírez y Érika de Sautu Riestra, además contará con participaciones especiales de Juana Molina, María Becerra, Camila Platee y Susy Shock.

Mientras estos proyectos están en pleno rodaje, Netflix prepara una agenda de lanzamientos argentinos para los últimos meses de 2026. Luego del éxito de Moria y del reciente lanzamiento del documental Fito Páez: el mundo cabe en una canción , la plataforma tiene previsto estrenar una nueva producción local cada mes.

El 24 de septiembre llega Mis muertos tristes , la miniserie basada en cuentos de Mariana Enriquez, que propone un frágil equilibrio entre los vivos y los muertos. Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi y Carolina Sánchez Álvarez son parte de este elenco de lujo.

A mediados de octubre (más precisamente el día 16) será el turno de Lo dejamos acá , una película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti que tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Esta trama trata sobre un psicoanalista pragmático (Darín) que pierde la fe en los métodos habituales y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo (Peretti) llega a su consulta y esa relación tomará caminos inesperados.

Rodrigo de la Serna será el protagonista de Gordon , un thriller inspirado en hechos reales dirigido por Pablo Trapero y Pablo Fendrik que verá la luz en noviembre. El último mes del año tendrá como estreno a Felicidades , la adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral protagonizada por Griselda Siciliani y Adrián Suar, bajo la dirección del español Álex de la Iglesia.

En esta hilarante comedia, un marido intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia.

El 2027 también llegará con apuestas nacionales sorprendentes. Benjamín Vicuña y Mónica Antonópulos serán dirigidos por Marcos Carnevale en Amor rodante , una irresistible comedia de enredos.

Por otro lado, Crimen desorganizado conquistará a aquellos fanáticos del thriller con esta trama que reúne a un elenco de lujo. Celeste Cid, Marco Antonio Caponi, Matías Mayer, Benjamín Amadeo, Miguel Ángel Rodríguez, Soledad Silveyra y Martín Bossi protagonizarán esta historia sobre un grupo de ladrones que –luego de robar un banco- se reúne en una casa esperando cobrar por el trabajo realizado. Sin embargo, no hay rastros del botín.

Año 2047. Una nueva y cautivadora voz, más poderosa que cualquiera otra porque es capaz de predecir el futuro, ha surgido en internet. Augurando la caída del FedSur y la victoria sobre el colapso ecológico, hará soñar al pueblo latinoamericano y conseguirá que muchos se unan a su revolución. El policía Hugo Crussí descubre que tras la voz se encuentra un joven predicador llamado Jonás Flores y con su detención provoca que éste se convierta de la noche a la mañana en el líder del continente. Esta es la sinopsis de El mundo según Jonás , una serie basada en The World Jones Made , de Philip K. Dick, que reunirá nombres como Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Fernán Mirás, Marco Antonio Caponi, Juan Palomino y Paloma Contreras, entre otros.

Damián Szifrón vuelve a la palestra con El sobrino , una película donde un pianista de renombre internacional ve tambalear su mundo cuando descubre que su joven sobrino, de apenas nueve años, posee un talento musical que podría superarlo. Protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese, Luisana Lopilato y Valeria Lois, con la presentación de Luan Adler Fuks, y las participaciones especiales de Vincent Macaigne y el legendario Franco Nero.

Las series animadas también dirán presente dentro de la gran oferta. El director ganador del Óscar, Juan José Campanella, se encuentra trabajando en la adaptación audiovisual de la icónica historieta Mafalda , del consagrado maestro del humor gráfico argentino Quino. Mientras que Gastón Gorali es el co-guionista y productor general, Sergio Fernández se encargará de la dirección.

Los documentales llegarán de la mano de Gustavo Cerati y Silvina Luna. Mientras que, en el primer caso, se revelarán las zonas más silenciosas y humanas del músico, permitiendo descubrir al hombre detrás del artista a través de un material de archivo nunca visto, en Perfecta: La voz de Silvina Luna se reconstruirá la meteórica carrera de la modelo y actriz y su batalla médica, judicial y cultural contra los mandatos sociales y la violencia estética.

Luciano Castro vuelve a la pantalla con Tiempo al tiempo , una historia donde el pasado y el futuro se enfrentan y el gran desafío será comprobar si el amor puede trascender al tiempo. Junto a él, estarán Carla Peterson, Jerónimo Bosia y Valentina Zenere. Otro de los que regresa a una producción nacional es Chino Darín, quien será el protagonista de una miniserie de cinco capítulos creada y dirigida por Sebastián Borensztein aún sin título.

Por último, Villaflor reúne en pantalla a Verónica Llinás y Peter Lanzani. Dirigidos por Santiago Mitre, este thriller político retrata la infiltración de un oficial de alto rango en los grupos que pacíficamente comenzaban a organizarse para reclamar por sus familiares detenidos durante la dictadura argentina.

Fuente: La Nación