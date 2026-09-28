Nacho Monti, creador de la Terapia postural holística (TPH): “Vivimos anestesiados, animate a reencontrarte con tu eje”

“Vivimos anestesiados, la propuesta es anímate a reencontrarte con tu eje” , invita Nacho Monti, creador del TPH, la Terapia Postural Holística que invita a reconectar con lo físico, interpretar el dolor y liberar tensiones. Durante esta experiencia que se realizará en el Bienestar Fest vas a descubrir que el bienestar no llega por hacer más, sino por aprender a estar mejor . En apenas treinta minutos, vas a vivir un espacio de pausa, exploración y redescubrimiento: una forma diferente de habitar tu cuerpo, de liberar tensiones y de volver a tu eje natural .

TPH es mucho más que una práctica corporal. Es un enfoque sistémico postural que integra cuerpo, mente y emoción para restablecer el equilibrio desde adentro hacia afuera .

A través de movimientos simples, respiraciones conscientes y ejercicios de percepción corporal, vas a experimentar cómo el cuerpo puede transformarse en una puerta de acceso al bienestar integral.

Esta terapia fue creada por Nacho Monti , quien acompaña a referentes como Pepe Sánchez y Manu Ginóbili. Su preparación le permitió integrar técnicas de conciencia postural, ejercicios de flexibilidad y fortalecimiento, junto con prácticas de atención plena y meditación para aliviar dolores y tensiones.

Todas las personas contamos con un sentido invisible . Un sentido que registra la respiración , los latidos del corazón y tensiones que se pueden acumular en distintos lugares del cuerpo, antes de que la cabeza se entere. Se trata de un sentido poco conocido y que, sin embargo, trabaja todo el tiempo.

Este sentido se llama interocepción, y es el que más registra y regula cómo estamos . Sobre esto trabaja la Terapia Postural Holística (TPH) creada por Monti que se volverá a presentar este año el 24 de octubre en el Bienestar Fest , el festival organizado por LA NACION junto con OSDE en el Hipódromo Palermo.

En la primera edición, Monti nos invitó a reencontrarnos con nuestro eje, integrando técnicas de conciencia postural, ejercicios de flexibilidad y fortalecimiento, junto con prácticas de atención plena y meditación.

En esta ocasión, el método TPH nos invita a reflexionar sobre la conversación constante entre el cuerpo y el sistema nervioso . La postura pasa de ser un objetivo a ser vista como la forma en que el sistema nervioso organiza cómo el cuerpo se sostiene, se mueve y responde a lo que sentimos.

¿Cómo lo explica? Cuando el sistema nervioso se activa, el cuerpo toma postura frente a la emoción: los hombros suben, el pecho se cierra, la respiración se acorta. Pero también puede funcionar al revés: una postura cerrada puede enviarle al sistema nervioso señales de alerta .

De ahí sale la premisa central de su propuesta para la segunda edición del Bienestar Fest: el sistema nervioso habla todo el tiempo a través del cuerpo , y la interocepción es la herramienta que se encuentra siempre disponible para aprender a escucharlo.

La Terapia Postural Holística es un enfoque sistémico de la postura que trabaja el sostén corporal profundo, la conexión entre postura, sistema nervioso y experiencia emociona l, y la capacidad de mantener autonomía de movimiento a lo largo del tiempo. Desde esta mirada, la postura no es solo una posición física, sino una expresión dinámica de cómo cada persona percibe, se adapta y responde a su entorno. A través del movimiento consciente, la respiración y la conciencia corporal, TPH busca ampliar la capacidad de regulación, bienestar y libertad de movimiento .

Monti la describe como “mucho más que una práctica corporal, sino como un enfoque sistémico postural que integra cuerpo, mente y emoción para restablecer el equilibrio desde adentro hacia afuera” . A través de movimientos simples, respiraciones conscientes y ejercicios de percepción corporal, el cuerpo se convierte en una puerta de acceso al bienestar integral.

En el Hipódromo, Monti va a guiar una experiencia de veinte a treinta minutos, pensada para quienes nunca tuvieron contacto con TPH . Respiración, movimiento consciente, ejercicios simples de percepción corporal, sin teoría de por medio.

Según Monti, el público va a poder notar algo que suele quedar solo en la teoría: sentirse “bien” no siempre significa estar regulado, porque el sistema nervioso puede acostumbrarse a no avisar cuando la tensión se vuelve rutina. Solo alcanzan unos minutos de atención para volver a escucharlo.

No hace falta experiencia previa ni conocer el método. La actividad se hace recostado o sentado, en la posición que el cuerpo pida para relajarse . Solo hay que parar un momento y escuchar. Es solo cuestión de parar un momento y prestarle atención.

Fuente: La Nación