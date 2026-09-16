Murió una adolescente de 16 años tras descompensarse en el recital de Stray Kids

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Una adolescente de 16 años murió este lunes luego de descompensarse mientras ingresaba al recital de la banda de K-pop Stray Kids, realizado en el Hipódromo de San Isidro.

El episodio ocurrió alrededor de las 19, cuando la joven, identificada como D.G.P., se encontraba acompañada por su cuñada, de 22 años, y se disponía a ingresar al espectáculo.

Ante la descompensación, recibió asistencia de los servicios de emergencia y fue trasladada en ambulancia al Hospital Central “Dr. Melchor Ángel Posse”, ubicado a unos 400 metros del Hipódromo.

Pese a las maniobras de reanimación realizadas por los médicos, la adolescente falleció pocos minutos después como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

La investigación busca determinar qué provocó la descompensación y establecer las circunstancias del fallecimiento.

Desde la Municipalidad de San Isidro informaron que el recital contaba con los servicios de emergencia reglamentarios, entre ellos ambulancias, socorristas, personal de la Cruz Roja y puestos de hidratación.

Además, señalaron que el operativo municipal verificó los servicios previstos y que el evento contaba con un Plan de Salud aprobado por la Secretaría de Salud del Municipio.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 de San Isidro. El Municipio indicó que colabora con las autoridades.

Por su parte, DF Entertainment, organizadora del recital, expresó sus condolencias a la familia de la adolescente y señaló que se encuentra colaborando con la investigación.