Murió una adolescente de 16 años que se descompensó antes de entrar al recital de Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro

Una adolescente de 16 años murió este lunes luego de descompensarse mientras ingresaba al recital de la banda de Kpop Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro.

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 19. La joven fue identificada como D.G.P. y estaba acompañada por su cuñada, de 22 años.

Según detalló la Municipalidad de San Isidro en un comunicado, la chica se descompensó “mientras se aprestaba a ingresar al show”. Ante esa situación, fue asistida rápidamente por los servicios de emergencia y trasladada en ambulancia al Hospital Central “Dr. Melchor Ángel Posse”, ubicado a 400 metros del lugar.

Si bien los médicos le practicaron maniobras de reanimación, pocos minutos después falleció de un paro cardiorrespiratorio.

Asimismo, las autoridades indicaron que en el expediente del permiso del evento “se encuentran documentados todos los servicios de emergencia reglamentarios exigidos ”, como ambulancias, socorristas, personal de Cruz Roja, puestos de hidratación y el Plan de Salud aprobado por la Secretaría de Salud del Municipio. “Fueron verificados por el operativo municipal en el lugar”, aseguraron.

La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de San Isidro. El Municipio colabora activamente con la Justicia y se encuentra a su disposición. Las causas de la muerte serán determinadas por la investigación en curso y el correspondiente informe médico-legal.

“DF Entertainment lamenta profundamente esta trágica pérdida y expresa sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida. Nos encontramos en contacto con la familia y colaborando plenamente con las autoridades correspondientes”, señalaron en un comunicado los organizadores del show.

Integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N , Stray Kids se consolidó como uno de los máximos referentes del K-pop mundial gracias a éxitos como God’s Menu , MANIAC y S-Class . Es la primera vez que visitan el país y ya se perfila como uno de los eventos musicales más importantes de 2026.

La visita forma parte de STRAYCITY , una propuesta especial con la que la banda recorrerá Latinoamérica durante septiembre de 2026. Además del show principal, el evento contará con artistas invitados como NEXZ, K4OS y Cocho . Este martes a la noche está pautada la segunda y última fecha de su paso por la Argentina.

Fuente: TN