Murió un trabajador de 27 años tras descompensarse dentro de una cisterna: Era su primer día de trabajo

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Bruno Reis dos Santos, de 27 años, murió luego de descompensarse dentro de una cisterna subterránea durante una obra en Santos, San Pablo. El joven se encontraba en su primer día de trabajo.

El hecho ocurrió el martes 1 de septiembre, en el barrio Vila Mathias. Bruno ingresó a una de las estructuras y poco después se desmayó. Murió en el lugar.

Otros dos trabajadores que intentaron ayudarlo también se descompensaron. Ambos fueron atendidos por el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) y trasladados a la Santa Casa de Santos.

La Policía Civil investiga lo ocurrido y espera los resultados de las pericias para determinar qué producto químico pudo haber inhalado la víctima.

La esposa de Bruno, Nádia Cardoso da Silva, contó que el joven estaba muy ilusionado con su nuevo trabajo.

“Salió muy feliz a trabajar, era su primer día. Primer día con uniforme y todo, y nos encontramos con esto”, expresó la mujer.

Según el informe policial, Bruno había realizado una entrevista laboral días antes y enviado la documentación necesaria para formalizar su contratación. El contrato se habría firmado durante el último fin de semana.

Versiones diferentes sobre lo ocurrido

El maestro de obras declaró ante la Policía que Bruno y otro trabajador habían sido asignados a limpiar una losa y que también realizarían tareas en las cisternas subterráneas, aunque recibirían instrucciones del técnico de seguridad.

Según su versión, ambos trabajadores se dirigieron sin autorización hasta una de las cisternas, que se encontraba cerrada. Poco después, el otro empleado regresó al comedor para avisar que Bruno se había descompensado.

El compañero de la víctima dio una versión diferente. Afirmó que el maestro de obras les había indicado limpiar tanto la losa como las cisternas y que no recibieron instrucciones sobre los procedimientos de seguridad ni máscaras o equipos de protección respiratoria.

También aseguró que la entrada de una de las estructuras estaba cerrada con una tabla de madera que tuvieron que romper. Bruno ingresó primero, se desmayó y su compañero intentó rescatarlo, pero tuvo que salir al no poder sacarlo solo.

Cuando volvió a entrar, el segundo trabajador también se descompensó y perdió el conocimiento.

Las cisternas estaban cerradas

El técnico de seguridad explicó a la Policía que las cisternas habían sido cerradas para evitar riesgos de caídas y porque, al permanecer sin ventilación, podían generar gases.

Según su declaración, cualquier apertura de las estructuras debía ser comunicada antes de realizar trabajos en su interior.

Además, el profesional señaló que los dos trabajadores involucrados en el accidente habían comenzado a trabajar sin haber completado su contratación formal.

La ingeniera responsable de la documentación confirmó que todavía no había recibido los documentos del otro trabajador y que la documentación de Bruno llegó recién después del accidente.

El maestro de obras sostuvo que Bruno iba a ser contratado el mismo día del hecho. En cuanto al otro trabajador, afirmó que no estaba previsto que fuera incorporado y que había sido llevado por Bruno para trabajar solamente ese día a cambio de una jornada de pago.

La empresa De.sign Construcciones e Incorporaciones SPE Ltda., responsable de la obra, lamentó la muerte de Bruno y aseguró que brinda asistencia a las familias de los trabajadores involucrados.

También informó que los otros dos empleados que se descompensaron recibieron atención médica y que está colaborando con las autoridades en la investigación.