Murió ahogado al intentar evitar que su auto se hundiera en una represa

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Un hombre de 63 años murió ahogado luego de ingresar al agua para intentar evitar que su propio automóvil se hundiera en una represa de Nova Ponte, en Minas Gerais, Brasil.

El hecho ocurrió alrededor de las 23 del sábado 29 de agosto, en una zona cercana a la desembocadura del río São João. El cuerpo de la víctima fue encontrado durante la mañana del domingo.

Según informó el Cuerpo de Bomberos, tres personas habían pasado el día a orillas de la represa. Al finalizar la jornada, cuando se preparaban para retirarse, descubrieron que la batería del vehículo se había descargado.

Al intentar mover el automóvil, el vehículo comenzó a deslizarse por un terreno inclinado y mojado y terminó dirigiéndose hacia el agua. El conductor logró salir por la ventanilla derecha poco antes de que el auto quedara completamente sumergido.

La víctima, señalada como propietaria del vehículo, no sabía nadar, pero ingresó al agua para intentar evitar que el automóvil se hundiera. Sin embargo, desapareció bajo el agua.

Al notar que no regresaba a la orilla, sus compañeros buscaron ayuda en una propiedad rural cercana.

Los bomberos llegaron al lugar y evaluaron las condiciones, pero debido a la poca visibilidad y al estado del agua debieron suspender la búsqueda durante la noche.

Los trabajos se reanudaron el domingo por la mañana. El cuerpo fue localizado a 2,5 metros de profundidad y a unos cinco metros de la orilla.

Los bomberos también trabajaron para reflotar y retirar el automóvil de la represa. La Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar.