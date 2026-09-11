Montenegro pedirá el jury de la jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil

ZONALES





Guillermo Montenegro presentará un pedido de jury contra la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en toda la Provincia de Buenos Aires.





“Una vez más, toda la preocupación está puesta en el delincuente y nadie habla de las víctimas. De los que tienen miedo, de los que fueron robados, de los que se encierran cuando cae la noche. El Estado tiene que estar del lado de ellos.”





Montenegro cuestionó además que una jueza provincial pueda frenar, mediante una cautelar y para toda la Provincia, una ley sancionada por el Congreso Nacional.





“Los jueces no están para decidir qué leyes les gustan y cuáles no. La política criminal la define el Congreso. Y si una ley es constitucional, se cumple.”





También rechazó que las falencias del sistema provincial sean utilizadas para justificar la suspensión.





“Si faltan lugares para alojar a los delincuentes, que el Gobierno provincial los construya. La ineficiencia del Estado no puede ser la excusa para dejar de aplicar la ley.”





“Yo tengo claro de qué lado estoy: del lado de las víctimas, de los vecinos que quieren vivir tranquilos y de los que cumplen la ley. Por eso vamos a pedir el jury.”