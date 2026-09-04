Mirtha Legrand no grabará su programa de este sábado por recomendación médica

Mirtha Legrand no asistió este viernes a la grabación de su programa, La noche de Mirtha . La noticia generó de inmediato preocupación, especialmente cuando tarscendió que el motivo de su ausencia tenía que ver con cuestiones de salud.

Según pudo saber LA NACION , la legendaria conductora, de 99 años, atraviesa un fuerte cuadro gripal y, por eso, su médico le recomendó que se quede en su casa, haciendo reposo, hasta recuperarse completamente. De este modo, será Juana Viale, su nieta, quien tome su lugar como anfitriona en el programa que se verá este sábado, además de ponerse al frente del envío dominical Almorzando con Juana .

La emisión de La noche de Mirtha de este sábado generaba mucha expectativa porque la diva iba a tener sentadas en su mesa, frente a frente, a Ana Rosenfeld, quien representa legalmente a Wanda Nara, y Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi. Además, las periodistas Karina Iavícoli y Luciana Rubinska acompañarán la velada, en una noche que seguramente dejará cruces y declaraciones picantes.

La noticia de la ausencia de Legrand en las grabaciones surgió, de hecho, desde los móviles televisivos que aguardaban obtener algunas declaraciones de las mediáticas abogadas en su arribo a los estudios.

Este domingo 6, desde las 13.45, por la pantalla de eltrece, Juana Viale recibirá en su mesa a los actores Patricia Echegoyen y Martín Seefeld , la influencer y humorista Momi Giardina y su hija, Juli Castro, el bailarín Iñaki Urlezaga y la integrante de Las Leonas y flamante campeona mundial de hockey femenino Sofía Cairó .

Fuente: La Nación