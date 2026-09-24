Milei se reunió con Netanyahu en Nueva York: hablaron de Malvinas e intercambiaron elogios

NUEVA YORK.- Javier Milei dedicó las últimas horas de su viaje de tres días a esta ciudad para ratificar su férrea alianza con uno de sus dos principales aliados internacionales, el primer ministro Benjamin Netanyahu , poco después del revuelo que se produjera en la presentación del líder israelí ante la Asamblea General de la ONU, marcada por el abandono de decenas de diplomáticos del recinto.

Tras dedicarle fuertes elogios, el Presidente mantuvo esta tarde un encuentro bilateral con Netanyahu de unos 20 minutos a puertas cerradas en un salón de la sede de las Naciones Unidas. El canciller Pablo Quirno confirmó que Milei y el premier dialogaron sobre la situación de las Islas Malvinas , en medio de la controversia por las acciones judiciales de la Argentina contra la compañía de capitales israelíes Navitas Petroleum por sus proyectos de exploración en la zona de las islas.

Al ser consultado cómo resultó esa parte del diálogo, Quirno se limitó a responder “bien” , aunque sin especificar si se trató de las acciones judiciales y sanciones contra esa empresa. Además del canciller, Milei estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo .

Latin America clearly hasn’t heard about Israel’s "diplomatic isolation!" I welcome Argentine President Javier Milei, @JMilei , a true friend of Israel, who came to meet with Prime Minister @netanyahu 🇦🇷🇮🇱 pic.twitter.com/3vHDUuKCj9

Al verlo, Netanyahu saludó a Milei en español - “amigo” , le dijo- y ambos líderes se fundieron en un abrazo antes de comenzar el encuentro.

“El primer ministro agradeció a Milei por su apoyo firme e incondicional al Estado de Israel, y lo felicitó por recibir el premio ‘Defensor de Israel’ de la Yeshiva Darchei Torah en Nueva York”, señaló la oficina del premier en un posteo en X.

Aunque en la agenda oficial que había enviado el Gobierno figuraba que Milei participaría luego junto a otros líderes latinoamericanos afines en un encuentro en conjunto con el premier, finalmente el Presidente regresó a su hotel, cerca de las 16.45 (hora local).

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today, with Argentinian President Javier Milei @JMilei on the sidelines of the UN General Assembly. The Prime Minister thanked President Milei for his steadfast and unconditional support for the State of Israel, and congratulated him on… pic.twitter.com/jR2bhiXoEQ

“Los dos líderes discutieron la cooperación continua entre sus países y el cambio estratégico positivo para Israel que está ocurriendo en América Latina , lo que hace posible la expansión de los ‘Acuerdos Isaac’, liderados por Milei, para profundizar la cooperación en seguridad y economía entre Israel y los países de América Latina ”, añadió la oficina del premier.

Ambos líderes también se habían reunido el año pasado al margen de la Asamblea General en esta ciudad. Esta fue la única reunión bilateral de Milei con un jefe de Estado en este viaje.

Netanyahu calificó a Milei como “uno de los grandes líderes” de la actualidad, y destacó su gestión económica, a la que calificó de “magistral, muy difícil de lograr y con mucha resistencia política”.

“ Has roto la jaula y estás dando libertad a la gente. Puede que les lleve tiempo entenderlo, pero quiero decirle esto: cualquiera que entienda algo de economía sabe que nunca ha habido una transformación semejante . Y como alguien que llevó a cabo una transformación, sepa que es un elogio hecho desde el corazón y desde la mente”, le señaló el premier israelí a Milei, según se vio en un video oficial.

“Y segundo, defiendes la verdad. No te importa. Solo hablas por la verdad. Por eso apoyas a Israel, porque compartimos esta herencia común de justicia y decir la verdad , y nadie lo dice mejor que tú”, agregó Netanyahu.

“Muchas gracias, mi amigo. Para mí es un honor recibir tus palabras, siendo tú uno de los mayores líderes de toda la historia del mundo ”, lo endulzó Milei.

Según su oficina, Netanyahu tenía previsto además reunirse con los presidentes de Paraguay, Santiago Peña ; de Bolivia, Rodrigo Paz , y de Panamá, José Mulino , y el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo , justo en una etapa en la que Israel enfrenta fuertes reproches de la comunicad internacional por sus políticas en la Franja de Gaza y en Cisjordania .

Esta tarde, cuando Netanyahu subía al estrado para dar su discurso ante la Asamblea General de la ONU , decenas de diplomáticos abandonaron este jueves el recinto es protesta por la presencia del premier, lo que dejó amplios sectores de salón vacíos.

“ Si hay otros cobardes que quieran hacerlo y todavía no se han retirado de la sala, por favor, háganlo ahora ”, desafió Netanyahu al empezar su intervención, mientras parte de las delegaciones todavía se retiraba del recinto.

Este mediodía, en el evento organizado por El Club Económico de Nueva York en el que dio una disertación, Milei había vuelto a elogiar a Netanyahu, a quien calificó como su “gran amigo”. El Presidente afirmó que junto con Trump “son los dos grandes héroes de la humanidad” . Y añadió: “Occidente renace por ellos. Trump es un presidente mayúsculo” .

La reunión de Milei con Netanyahu, quien busca su reelección en los comicios del 27 de octubre próximo , se produjo luego de que la Justicia argentina ampliara la acusación contra las empresas petroleras que exploran cerca de las Islas Malvinas en el proyecto Sea Lion , entre ellas Navitas Petroleum .

En su esperada presentación ante la Asamblea General de la ONU, dominada por su defensa de la soberanía argentina sobre las Malvinas y llamados al diálogo al Reino Unido, Milei había advertido que el proyecto Sea Lion “avanza hacia la extracción de petróleo en la plataforma continental argentina , correspondiente a la cuenca Malvina norte, mediante licencias británicas que la Argentina rechaza por ilegales e ilegítimas”.

El fiscal federal Carlos Stornelli fue quien la semana pasada amplió la acusación por la explotación petrolera “clandestina” en torno a las Malvinas y sumó como imputadas a Rockhopper Exploration PLC y a dos de sus subsidiarias, Rockhopper Exploration (Oil) Limited y Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, además de Navitas Petroleum .

Esta última había sido apuntada días antes por una jueza federal de Río Grande , quien le ordenó frenar los trabajos en el proyecto Sea Lion.

Más allá de la controversia por Navitas Petroleum, en medio del malestar de Israel con Londres de las últimas semanas a raíz de un paquete de sanciones y medidas comerciales impulsadas por Londres contra los asentamientos israelíes en Cisjordania, el hijo mayor del premier, Yair Netanyahu , tomó posición en favor de la Argentina en el diferendo con el Reino Unido y reafirmó que “las Islas Malvinas le pertenecen” .

Tras la reunión con Netanyahu, Milei partió cerca de las 18 (hora local) junto con Caputo y Quirno hacia el aeropuerto para emprender su regreso esta noche desde Nueva York hacia Buenos Aires, donde aterrizará en la mañana del viernes .

Fuente: La Nación