Milei negó que haya una recesión y dijo: “Los indicadores están arrojando cualquier cosa”

El presidente Javier Milei negó este domingo que la Argentina esté en recesión luego de que el banco más grande de los Estados Unidos y una de las entidades financieras líderes, JP Morgan , recortara su pronóstico de crecimiento para el país en 2026. “Los indicadores están arrojando cualquier cosa” , aseguró en una entrevista en La Cornisa ( LN+) .

Tras participar de su tercera Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde reforzó el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y además respondió preguntas ante inversores, Milei habló con Luis Majul y consideró que la economía atraviesa “muchos cambios estructurales”. “Estamos en niveles máximos de PBI”, sostuvo y proyectó “cuatro años de crecimiento”.

JP Morgan anticipó para el tercer trimestre una contracción del 4% a tasa anualizada , equivalente a una baja cercana al 1% frente al trimestre anterior. El PBI ya había caído 0,6% en el segundo trimestre , aunque todavía faltan los datos oficiales de agosto y septiembre para confirmar una recesión técnica.

En este contexto, frente a los cuestionamientos que recibió su gestión tras la difusión de los últimos indicadores de desempleo y pobreza, el Presidente arremetió contra los críticos. “No puedo creer la deshonestidad intelectual de los economistas” , afirmó y marcó que algunos celebran los datos negativos por “el odio que le tienen a este gobierno” .

Acto seguido, Milei explicó que se considera recesión cuando se ingresa en un proceso de dos trimestres consecutivos de caída y cuestionó a los indicadores desestacionalizados. “Se arman en función de la historia. Si una economía tiene muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal. En la serie del EMAE -el Estimador Mensual de la Actividad Económica- figura que tenemos mucha volatilidad”, apuntó.

“Por eso nosotros nos enfocamos en el indicador tendencia a ciclo porque la economía está teniendo muchos cambios estructurales. Por eso están arrojando cualquier cosa. Nosotros vamos a lograr cuatros años seguidos de crecimiento y estamos en niveles máximos de consumos, exportaciones y PBI ”, siguió.

En esta línea, subrayó que la Argentina está atravesando una transformación de su estructura productiva, que “la economía está reasignando recursos” y que “ está cambiando la modalidad de consumo ”. También dijo que hay numerosas inversiones a la espera y que el país tiene “cerrado el financiamiento del sector público hasta el año que viene”.

En cuanto a la suba de la desocupación -que en el segundo trimestre llegó al 7,9% según informó el Indec-, el Presidente declaró que se trata de números que “no son sustancialmente distintos a los de 2023″ y argumentó que el promedio histórico de la Argentina es de 9,8%. “No tenemos un problema”, aclaró.

“Además, el aumento de desempleo -que no lo es porque se trata de un reacomodamiento de recursos- tiene mucho más que ver con la expansión de la oferta de más gente buscando trabajo. Durante este gobierno se crearon más de 500.000 puestos de trabajo y, si uno toma los que echamos del sector público, se crearon 600.000, lo que no se hacía desde el 2011. El salto de la informalidad empezó a subir en 2020, con la pandemia”, continuó.

Luego, en tono electoralista, insistió entonces en que los inversores “saben que del otro lado está el tren fantasma ”. “Las elecciones son una oportunidad histórica para la Argentina”, indicó, al tiempo que subrayó su “confianza” en los argentinos “que no quieren volver al pasado”.

“Nosotros tenemos cerrado el financiamiento del sector público hasta fin del año que viene y la probabilidad de default que nos da el mercado es literalmente del 0%. Ese no es un tema menor porque en la Argentina no pasaba”, remarcó.

Fuente: La Nación