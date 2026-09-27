Milei busca que los aliados apoyen su Presupuesto para proyectar gobernabilidad ante el mercado

“ Roma no paga traidores ”. Javier Milei repite esa frase en público , redes y entrevistas. También la dijo en la ciudad eterna, antigua capital del imperio. Santiago Caputo agita con la misma cita a la militancia digital y de las Fuerzas del Cielo a la que tanto gustan los estandartes clásicos y Ramiro Marra -eyectado bajo el mismo precepto- lo hace propio para festejar la caída de Belén Agudiez, la mano derecha de Karina Milei , que habría financiado una pyme con compras oficiales para la residencia de Olivos .

Los renovados desafíos públicos y permanentes de Patricia Bullrich al Presidente mientras el riesgo país toca su pico en seis meses y la lentitud de los gobernadores para acompañar propuestas del Ejecutivo ponen a prueba cuánto creen los libertarios en el axioma atribuido al procónsul romano Quinto Servilio Cepión , que no quiso pagar a los asesinos del líder lusitano Viriato.

“ Bienvenidos a Roma ”, ironiza un histórico compañero de ruta de Mauricio Macri que conoce los sinsabores del poder y también caminó años al lado de la ex ministra de Seguridad, que confronta cada vez más sin disimulo con la Rosada. “ No saben qué hacer con Patricia si abrazarla o cocinarla. El problema es que es ignífuga ”, agrega entre risas.

En Jujuy, donde reapareció este viernes tras casi un mes de silencio, el jefe y fundador del PRO transmitió en privado a los jefes y legisladores amarillos del Noroeste que tienen que apoyar a Hernán Lacunza , quien está convencido de que será el próximo presidente.

El último ministro de Economía de Juntos por el Cambio no estuvo en el hotel Altos de la Viña - epicentro de la más alta rosca jujeña - pero transmitió a los presidentes del PRO de todo el país que cenaron con él en la sede partidaria del partido en San Telmo, el lunes, que se convertirá en el sucesor de Milei. El optimismo de Lacunza contrasta con su bajo conocimiento entre los ciudadanos , pero él no se amilana.

Macri hace equilibrio . No quiere ser él quien haga naufragar las negociaciones de sus embajadores, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, con Diego Santilli y los Menem, delegados de Karina Milei . El encuentro del último jueves -que se repite cada dos semanas- estuvo a punto de caerse ante la falta de avances. En Balcarce 50 no aceptan las recomendaciones para relanzar la gestión y sumar cuadros técnicos del macrismo y las dos partes coinciden en que ningún acuerdo electoral puede cerrarse un año antes.

El ex presidente recordó que el PRO fue el partido que más apoyó a Milei y al mismo tiempo volvió a diferenciarse de LLA. “ Nosotros no robamos , queremos realmente transformar la realidad y para eso no hay que improvisar”, sostuvo el ex mandatario en la semana en la que la mano derecha de Karina Milei renunció después de que tomaran estado público las denuncias de la diputada Marcela Pagano , que dio sobradas muestras de credibilidad después de acertar en todos los señalamientos que hizo sobre Manuel Adorni.

La legisladora de Coherencia -que fue electa en 2023 en las listas del oficialismo- sostiene que el ex intendente de la residencia de Olivos, Osvaldo Javier Sosa -que fue despedido y relevado por un coronel de Casa Militar- desviaba compras de carnes para el emprendimiento Pancitos Caseros , propiedad de su cuñada Agudiez.

Las menciones de Macri a la corrupción en su discurso de apenas 14 minutos no fueron casuales. El 47,9% de los encuestados en el último informe de Latam Pulse -que publica Atlas Intel , la misma consultora que adelantó el triunfo de Milei en 2023- ubicó a la corrupción en el primer lugar de las preocupaciones de los argentinos , por encima del desempleo.

Macri no es el único que amaga con relanzar Cambiemos. El mendocino Ernesto Sanz conversó hace un mes con el gobernador de su provincia Alfredo Cornejo sobre la posibilidad de recrear el frente no peronista -que cofundó hace 12 años- con el apoyo de los diez mandatarios provinciales que llegaron a gobernar sus distritos con las variantes locales de la coalición.

Aunque los movimientos no prosperaron, el ex senador radical abogó en televisión días atrás sobre el regreso de Cambiemos y no descartó ser candidato .

Cornejo, en tanto, volvió a pasar este viernes a última hora por el despacho de Santilli , que aceleró sus contactos con mandatarios provinciales para apaciguar la tormenta que se cierne sobre el Gobierno. Los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem se sumaron a la charla.

La aprobación del Presupuesto es la principal prioridad del Ejecutivo y tema de conversación con los gobernadores. La mayoría de los ejecutivos provinciales aliados consideran que las previsiones de recaudación son demasiado optimistas y, por eso, serán más previsores en sus distritos . Aunque no hay partidas jugosas comprometidas reconocen como una victoria propia que el Gobierno haya incluido en el proyecto de Presupuesto obra pública paralizada desde 2023.

El jefe de Gabinete también recibió al sanjuanino Marcelo Orrego , al chaqueño Leandro Zdero y al entrerriano Rogelio Frigerio , que garantizaron su apoyo a la reforma política . El problema es que ninguno de ellos tiene senadores propios para colaborar con la causa .

El jujeño Carlos Sadir -que recibió a Macri- tuvo un exceso de sinceridad esta semana y blanqueó que la suspensión de las primarias serviría para complicar al peronismo .

El escenario de polarización que ilusionaba al Gobierno hasta hace poco no está tan claro. Algunos aliados siguen promoviendo una primaria para consolidar el voto y hasta no verían con malos ojos que Bullrich pudiera participar de ella. Karina Milei no admitirá el riesgo de una PASO con boleta única, que minimiza el papel del aparato estatal .

En Balcarce 50 se concentran en victorias legislativas tangibles para mostrar al mercado ejemplos gobernabilidad en materia económica y alineamientos de la mayoría del arco político, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el Presupuesto que empujan.

La sanción de la eliminación de Zonas Frías en el centro del país y Cuyo se inscribió en ese esquema, a pesar de que -por lo menos- el cincuenta por ciento de los subsidios ahorrados se destinarán a las provincias del norte electrodependientes .

La Argentina Week que comenzará este miércoles en París, donde coincidirán el Presidente y trece mandatarios provinciales , buscará convertirse en una plataforma en ese sentido. El martes, el presidente francés Emmanuel Macron agasajará al Presidente y a los ejecutivos provinciales.

En las últimas horas, Jorge Macri confirmó su participación en el evento , tal como había adelantado Clarín . Lo acompañarán el ministro de Desarrollo Económico Hernán Lombardi y el secretario de Asuntos Internacionales Fulvio Pompeo . Varios gobernadores agradecieron el convite, pero prefieren mantener la distancia. En la Rosada difundieron un listado de los participantes e incluyeron al cordobés Martín Llaryora , que enviará a una comitiva.

La discusión sobre la conveniencia de suspender las primarias todavía no se debatió entre los gobernadores. “Casi nadie va a jugar a nivel nacional. Todos van a estar pendientes de sus provincias y con comicios adelantados”, avisó un armador de varios ejecutivos provinciales que asistió a la malograda semana argentina en Nueva York y estará presente en la capital francesa .

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín