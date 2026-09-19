Milei apuesta a acelerar la IA, pero las inversiones se demoran

Javier Milei es tecno-optimista, lo ha dicho varias veces. Lo considera una “obligación moral” . El concepto no es nuevo, tiene sus raíces en la Ilustración y la Revolución Industrial a partir de la confianza en la ciencia y la innovación para impulsar el progreso. El significado se fue adaptando con el paso de los siglos y su versión más actual está ligada a la usina de pensamiento de Silicon Valley. En 2023, Marc Andreessen, inversor e ingeniero de software, publicó un manifiesto en el que define el credo: la tecnología es la única fuente perpetua de crecimiento y abundancia, y proporcionará incluso la solución a los problemas que se crean con su avance.

Hoy el debate más relevante en el mundo es la carrera por la Inteligencia Artificia l, posiblemente la mayor transformación en la historia de la humanidad. Es un tablero en el que participan pocos jugadores: Estados Unidos y China , los dos polos más potentes por lejos en la generación de modelos de IA, y detrás de ellos algunos países que buscan un lugar dentro de la cadena de suministros del sistema.

En un movimiento que genera suspicacias, un grupo de líderes de las empresas más importantes (Anthropic, OpenAI, xAI, Google DeepMind) coincidieron en pedir de mayor control sobre lo que hacen, una advertencia por el “riesgo existencial” de que las máquinas se vuelvan en contra sus creadores. Hubo matices en los planteos, entre los que sugieren ralentizar y los que sólo apelan a supervisión más estricta . Donald Trump descartó poner cualquier freno y Milei, que pretende y aún no logra atraer inversiones del sector, fijó su doctrina.

Lo hizo a través del embajador en Washington, Alec Oxenford, el martes, quizá el funcionario más involucrado en estos asuntos. Este lunes participará de un encuentro con Meta, en Nueva York, en la antesala del inicio de la Asamblea de Naciones Unidas. “La IA es una oportunidad extraordinaria para impulsar la productividad, saltar etapas de desarrollo y acelerar la convergencia de Argentina con las economías más avanzadas del mundo”, escribió el representante diplomático. Es decir, Milei no es sólo tecno-optimista sino también “aceleracionista”, otro parámetro que divide aguas entre los que sostienen que se debería regular para evitar desbordes y los que proponen remover obstáculos y apurar deliberadamente su marcha.

El proyecto libertario aspira a ser la ejecución de un ideario teórico pero aún no consiguió en la práctica una escala equivalente en inversiones en el área. Hay distancia entre el discurso y los resultados y la pregunta es por qué.

El primer punto es inherente a cómo está estructurado el negocio. En el diseño y el software encabeza Estados Unidos, seguido por China pisándole los talones. En la fabricación de chips avanzados, pieza fundamental, lidera Taiwán con una porción del 90% del mercado. La inserción posible de la Argentina en este esquema es la infraestructura física: energía, minerales críticos, territorio y centros de datos para producir “capacidad de cómputo”.

¿Quiénes son competidores en ese segmento? Hay una lista internacional, pero sólo tomando América latina los principales están cerca: Brasil y Chile.

Brasil es el pez gordo, con una posición consolidada desde hace más de una década. Concentra el 38% de la cantidad de centros de datos de la región, según Latinometrics. La estadounidense Amazon Web Services opera desde 2011, con anuncios de inversión en el país por más de US$ 5600 millone s. ByteDance, dueña de TikTok, construye ahí su mayor data center fuera de China. Con un guiño para cada lado y en el último tramo de la campaña presidencial, Lula da Silva acaba de promulgar el Redata, un régimen especial que otorga beneficios fiscales a este tipo de instalaciones.

Chile también cuenta con un ecosistema de centros, está segundo en el ranking de América latina. Y Uruguay, bastante más relegado, logró que Google lo eligiera como sede de un data center cuya terminación se prevé para fines de 2026. Traducido: Milei ambiciona hacer punta en un mercado en el que nuestros vecinos ya acumulan operaciones y desarrollos en expansión.

En un artículo publicado por Leila Miller en Reuters, sobre el interés que despierta específicamente la Patagonia, especialistas y lobistas coinciden que hasta que no se “aclare” la incertidumbre es poco probable que los inversores asuman un riesgo . De alguna manera, le corren el arco a una administración que ha tenido un comportamiento amigable hacia la conformación de un polo digital. Una muestra simbólica de esa política de seducción es que Peter Thiel, cofundador de Palantir, decidió hacer base en Buenos Aires para observar el alcance del experimento libertario.

La duda que exponen empresarios a la hora de definir una inversión radica en la estabilidad del sistema: si Milei reelige o quién podría sucederlo es una variable central . También aguardan por la probación del Super RIGI , un esquema de facilidades muy tentador.

A la incertidumbre de los que miran desde afuera, se suma la baja intensidad de la pata local. YPF evalúa sumarse al negocio de los centros de datos partir del uso del gas excedente de Vaca Muerta, algo que debería pasar por una fase experimental, lo que estira los plazos. Pampa Energía generó cierto revuelo en los últimos días al confirmarse que trabajaba en una iniciativa piloto a pedido de un cliente del exterior pero desde la empresa aclaran que fueron consultados en tanto “proveedores de energía” y que no hay nada firme.

Hace un año, previo a la elección legislativa, Milei anunció con bombos y platillos el desembarco de OpenAI , asociada con Sur Energy, plan que no avanzó como estaba previsto.

Aún con viento en contra, el Presidente insiste con hacer del país un paraíso tecno. No va a promover ningún tipo de regulación y va a sostener el anclaje geopolítico. Firmó su adhesión a Pax Sílica , junto a otros 24 países, una propuesta de Trump para armar una red de socios confiables en la cadena de suministros y contrarrestar la dependencia estratégica de China. En esos eslabones, Argentina tiene para ofrecer recursos energéticos.

La suscripción no garantiza inversiones ni financiamiento. Se anunció la creación de un fondo de US$250 millones y otros instrumentos para respaldar proyectos que aún no se vehiculizaron. La expresión más concreta bajo el paraguas de la iniciativa se la llevó Filipinas, que junto con Estados Unidos impulsarán un polo de manufactura de IA, dentro de una “zona económica especial” preexistente, en New Clark City. La intención es destinar un área al ecosistema de Pax Sílica, vinculado al control y procesamiento de minerales críticos y la fabricación de semiconductores. La propuesta desató controversia entre los filipinos y, además del impacto social y ambiental, crece la tensión sobre el principio de soberanía.

Pese a que Gobierno trata de convertir a la Argentina en la tierra prometida de la Inteligencia Artificial, más allá del Presidente que actúa como profeta, no hay ninguna voz dentro del gabinete que sostenga y sea la referencia pública del tema. Poco se sabe de Adriana Baravalle , quien hace un mes asumió como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología. Después de ser denunciada por la validez de un título que obtuvo en una universidad con sede en Hawaii dejaron de llamarla “doctora en IA” en las comunicaciones oficiales y pasó a cultivar un perfil bajísimo.

En plena ebullición por la revolución de la IA, Milei parte el lunes hacia Nueva York para asistir a la cumbre de las Naciones Unidas. Hay gestiones para que pueda encontrarse socios clave: Trump y Benjamin Netanyahu. El Presidente viaja con una comitiva integrada por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo. No aparecía en la lista Karina Milei , quien suele acompañar a su hermano.

Se trata la vez número 19 que pisa ese país desde que llegó al poder, en diciembre de 2023. Esta vez lo hace después de escalar la tensión con el Reino Unido por la soberanía de Malvinas, en momentos en que el líder de MAGA también está peleándose con los británicos por el conflicto en Medio Oriente y el financiamiento de la OTAN.

En paralelo, por fuera de la Asamblea, el próximo jueves habrá un encuentro de altísima importancia a nivel global: un mano a mano entre Trump y Xi Jinping. Ninguno parece dispuesto a ceder en la guerra tecnológica. De hecho, desde Huawei, advirtieron que China debería adoptar la conducta contraria: acelerar. Se espera que el avance de la IA sea parte de las conversaciones. Para la cena en la Casa Blanca, un agasajo con toda la pompa para la delegación asiática, fueron invitados empresarios tecnológicos estadounidenses. Difícil imaginar una tregua.

Fuente: Clarín