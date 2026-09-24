Milei, ante inversores en Nueva York: “Si somos reelectos, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina”

NUEVA YORK.- En el último día de su gira por esta ciudad, el presidente Javier Milei reforzó su agenda económica con una exposición ante unos 160 inversionistas y referentes financieros de Nueva York en la que afirmó que, si su gobierno es reelegido el año próximo, “2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina” .

En el evento organizado por El Club Económico de Nueva York , una institución en el corazón de Manhattan que reúne a líderes empresariales de la principal metrópoli de Estados Unidos, Milei describió en un discurso de unos 20 minutos los logros de la gestión económica del Gobierno y afirmó que “el momento de apostar por la Argentina es ahora” .

“ Si somos reelectos en 2027, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina. No solo en términos financieros, sino también en la economía real. Las inversiones en sectores ya van a gran velocidad. Como Vaca Muerta, la minería y la energía se van a acelerar dramáticamente”, dijo el Presidente.

Milei sostuvo en su discurso que la mejora “se va a reflejar de forma clara en los salarios” y que “consolidará por largo plazo el apoyo al cambio radical del modelo económico” de la administración libertaria.

“ Estamos armados hasta los dientes para enfrentar el riesgo kuka, como llamamos al riesgo político. El año que viene nos convertiremos en el primer gobierno no peronista que logre la reelección desde el retorno a la democracia de nuestro país. Estamos convencidos de que si logramos cruzar el Rubicón, la Argentina tendrá su despegue definitivo ”, confió el Presidente, al hacer una descripción de las reservas y los instrumentos financieros con los que cuenta el Gobierno para afrontar 2027 y despejar cualquier duda de los inversores.

“Les quiero decir que para el año que viene tenemos estabilidad segura [...]. Hemos construido una bazuca de reservas por el equivalente a 75.000 millones de dólares ”, dijo Milei, al enumerar las compras de reservas del Banco Central (BCRA) después de las elecciones legislativas, los dólares para la posición de futuros, y los swaps con China y Estados Unidos.

“Y a eso tendríamos que sumarle la balanza comercial y el flujo de capitales que tengamos seguramente este año. Digamos que estamos preparados” , añadió el Presidente, quien ante los inversionistas buscó despejas algunas dudas sobre la marcha de la economía argentina de cara a 2027.

“No vemos problemas con el crecimiento” , afirmó. “Este año vamos a crecer alrededor de un 3%, tal vez un poco menos, y se espera que el próximo año sea más o menos similar”, pronosticó. “Este cambio en la Argentina vino para quedarse” , confió.

También apuntó contra Axel Kicillof , como había hecho en su exposición de ayer en el Citibank, cuando atribuyó en parte la suba del riesgo país a su presencia en Nueva York esta semana. “El enano soviético estuvo diciendo pavadas acá ayer . Me refiero al gobernador de la provincia de Buenos Aires”, dijo.

“La historia argentina ha dado sobradas muestras que cuando gobierna cualquier otro partido, el peronismo hace lo imposible para derrotarlos, llevándose puesta la economía en el medio”, expresó el Presidente.

Lo escuchaban, entre otros, el ministro de Economía, Luis Caputo ; el canciller Pablo Quirno ; el embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas , y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford . El Presidente participó luego de un diálogo con el editor jefe de Bloomberg News , el inglés John Micklethwait, quien entre 2006 y 105 ocupara ese mismo rol en el semanario británico The Economist .

Milei también habló de lo que catalogó como “el gran tema del momento”, que es la Inteligencia Artificial (IA), como había hecho ayer en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. El líder libertario está alineado a la postura de Donald Trump sobre el veloz desarrollo de esta tecnología que ha generado un amplio debate a nivel global.

“La Argentina tomó una postura muy clara al respecto. Frente a la IA no vamos a regular, no vamos a matar una semilla que aún no termina de florecer como si fuera un arbusto. Tenemos todo para competir en la mayoría de los eslabones de la cadena de valor de esta industria y lo vamos a hacer”, prometió.

La última pregunta de Micklethwait a Milei estuvo referida al diferendo con Gran Bretaña por las Malvinas -el periodista usó la palabra inglesa “Falklands” y el Presidente lo corrigió por “Islas Malvinas”- y sobre qué haría con las cerca de 3500 personas que actualmente ocupan el archipiélago en el Atlantico sur.

“ Yo tengo bien claro que a esas personas se las va a tratar con dignidad y con justicia. Es decir, nosotros no los vamos a echar a patadas como sí hizo el Reino Unido. Pero, de vuelta, no son un pueblo originario, porque el pueblo originario fue desplazado por Gran Bretaña”, contestó Milei, que dijo que no iba a “discutir” del tema porque “las Malvinas son nuestras” . El comentario generó aplausos de los argentinos que escuchaban atentamente al presidente.

A lo largo de su historia, El Club Económico de Nueva York tuvo como expositores a varios presidentes de Estados Unidos, como Donald Trump, John F. Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan, Woodrow Wilson y Dwight D. Eisenhower, y a líderes extranjeros como Winston Churchill, Margaret Thatcher, Mikhail Gorbachov e Indira Gandhi.

La actual presidenta de la junta directiva es Dambisa Moyo , una economista de origen zambiano y miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido, que fue nombrada en junio pasado.

En sus últimas actividades en Nueva York, Milei se reunirá a las 16 (hora local, las 17 en la Argentina ), con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , uno de sus principales aliados internacionales junto al presidente Donald Trump .

Esta tarde, Milei calificó a Netenyahu como su “gran amigo” y dijo que, junto con Trump, “son los dos grandes héroes de la humanidad” .

“Occidente renace por ellos. Trump es un presidente mayúsculo”, afirmó.

La reunión con el premier, quien busca su reelección en los comicios del 27 de octubre próximo, se producirá luego de que la Justicia argentina ampliara la acusación contra las empresas petroleras que exploran cerca de las Islas Malvinas en el proyecto Sea Lion , entre ellas la compañía de capitales israelíes Navitas Petroleum .

Al ser consultado anoche por medios argentinos -entre ellos LA NACION - en el consulado en Nueva York sobre la agenda de la reunión, el canciller Pablo Quirno evitó dar definiciones y no confirmó si la situación de Navitas Petroleum estará sobre la mesa entre ambos mandatarios.

En su esperada presentación ante la Asamblea General de la ONU, dominada por su defensa de la soberanía argentina sobre las Malvinas y llamados al diálogo al Reino Unido, Milei advirtió que el proyecto Sea Lion “avanza hacia la extracción de petróleo en la plataforma continental argentina , correspondiente a la cuenca Malvina norte, mediante licencias británicas que la Argentina rechaza por ilegales e ilegítimas”.

Luego de la reunión bilateral con Netanyahu, que según informó el Gobierno sería de aproximadamente media hora, Milei participará de un encuentro de líderes de América Latina con el premier israelí , quien hoy dará su discurso en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

Está previsto que esta noche la comitiva presidencial emprenda el regreso desde Nueva York hacia Buenos Aires, donde aterrizará en la mañana del viernes .

Fuente: La Nación