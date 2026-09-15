Migraña y alimentación: 10 alimentos que pueden ayudar a prevenir y controlar sus síntomas

El sistema nervioso interviene en numerosas funciones esenciales del organismo y su equilibrio puede verse alterado por distintos factores, entre ellos los episodios de migraña. Esta afección se encuentra entre los trastornos más frecuentes a nivel mundial.

En ese contexto, un especialista señala que determinados alimentos podrían contribuir a disminuir la aparición de estos episodios, siempre que formen parte de una alimentación equilibrada y se acompañen de hábitos beneficiosos para nuestra salud. Asimismo, existen otras prácticas y productos que conviene limitar, debido a que pueden favorecer la aparición o intensificación de las molestias.

Conforme pasan los años, el ser humano debe lidiar con una serie de afecciones que alteran sistemas tan importantes como el nervioso, siendo la migraña en particular aquel trastorno desencadenado por el alcohol y ciertos alimentos, según lo resalta la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Resulta importante destacar que esta molestia recurrente suele durar toda la vida, y aunque se desconocen las causas exactas, la OMS también indica que puede deberse al “resultado de la liberación de sustancias inflamatorias que producen dolor alrededor de los nervios y los vasos sanguíneos de la cabeza”.

Al respecto, y para combatir la migraña, especialistas de Medical News Today comparten un listado integrado por hasta 10 alimentos que debes consumir para prevenir malestares característicos y propios de dicho trastorno de cefalea primaria:

También vale mencionar a las frutas secas, quesos añejados o madurados, comida asiática preparada con salsa de soya y bebidas alcohólicas como parte de los alimentos que debes evitar para prevenir la migraña debido a la tiramina que contienen y que también afecta al sistema inmunitario.

Según Mayo Clinic , si empieza a sentir dolor de cabeza, busque un entorno tranquilo, apague las luces, pruebe con terapia de temperatura y beba cafeína en pequeñas cantidades, además de establecer horas regulares de sueño. Además, reduzca las distracciones mediante la reserva de la habitación solamente para descansar.

Fuente: La Nación