Menem aseguró que Milei será el primer presidente no peronista en reelegir y le envió un mensaje a los inversores: “No esperen”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, vaticinó que Javier Milei se convertirá en 2027 en el primer mandatario “no peronista” en ser reelegido y les envió un mensaje a los inversores. “ Jueguen, no esperen ”, expresó en una entrevista con el Director de Contenidos de LA NACION José Del Rio durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas ( IAEF ) celebrada en Misiones.

“Milei va a ser el primer Presidente no peronista que va a repetir y estamos trabajando fuertemente para eso”, manifestó el legislador de La Libertad Avanza (LLA) este viernes en el encuentro que reunió empresarios ligados al sector financiero y del cual también participó el líder libertario con un discurso en la ceremonia de cierre .

Sin embargo, Menem también advirtió: “Dependemos de que quienes están acá presentes, y este es el mensaje más importante: que jueguen. No esperen a ver qué va a pasar, porque somos todos parte del esquema ”.

A su vez, resaltó que aquellos que puedan invertir que lo hagan y “ no esperen a ver qué pasa” el año que viene, cuando se defina al presidente para los próximos cuatro años.

“La mayor ayuda que puede recibir este modelo, o este sistema que saben que es previsible; que saben, que mientras se pueda, se van a seguir bajando impuestos; que saben que no van a cambiar las reglas de juego . Todos saben el tamaño y la estatura del Presidente. Entonces lo mejor que podemos hacer es apostar por la Argentina , pero no después de que gane Milei, ahora”, afirmó.

En ese contexto, resaltó que sus inicios fueron en el sector privado y que hace poco tiempo que en realidad está en la política. “ El que apueste ahora va a ser mucho más beneficiado porque todos los días la Argentina va a valer un poco más si Dios quiere y ratificamos en el 2027”, señaló.

Por otro lado, criticó al kirchnerismo al señalar que en 2023 el gobierno de Alberto Fernández imprimió 13 puntos del PBI de dinero “sin respaldo”. “ Plan Platita y todo eso que nadie quiere que se repita ”, indicó.

Además, defendió las reformas aprobadas, como la modernización laboral, la inocencia fiscal y el presupuesto sin déficit fiscal e indicó que “hay sectores que les está yendo muy bien y otros que les está costando más”. “ Es una cuestión de tiempo” , manifestó sobre las posibilidades de que mejoren los menos beneficiados.

En otro momento de la entrevista se refirió al problema de la morosidad y volvió a apuntarle al kirchnerismo. “No le interesan los deudores, sino afectar la credibilidad del programa oficial. Ellos van a tratar de quebrar las expectativas y nosotros vamos a tratar de mantener las expectativas bien altas. Tienen un gran relato, nosotros tenemos la obligación de mostrar realidades”, dijo.

El evento que se celebró en Puerto Iguazú entre jueves y viernes contó con la participación de otros importantes funcionarios del Gobierno, como Luis Caputo y Federico Sturzenegger , ministros de Economía y Desregulación y Transformación del Estado, respectivamente. También estuvieron el canciller Pablo Quirno y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich .

El cierre de la ceremonia estuvo a cargo de Milei, quien volvió a defender el rumbo de la economía. “No voy a llegar a este momento para cambiar las cosas y borrar con el codo lo que escribí con la mano ”, aseguró.

“ No voy a cambiar la política fiscal ni la política monetaria . Voy a seguir con el equilibrio fiscal y apretando la cantidad de dinero hasta derrotar la inflación. Recomponer la credibilidad del Estado argentino requiere que no seamos conformistas en nuestros compromisos con las reformas”, sentenció.

Fuente: La Nación