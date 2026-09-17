Mendoza: una mujer de 62 años y su nieto murieron tras caer a un pozo séptico

Una mujer de 62 años y su nieto de dos murieron en la noche del miércoles, luego de caer por un pozo séptico que estaba abierto en las afueras de su casa, una vivienda de la localidad mendocina de Guaymallén .

Según la reconstrucción del hecho realizada por Los Andes , la tragedia comenzó cerca de las 20 en el barrio privado Buenos Vecinos , una urbanización cerrada en Rodeo de la Cruz .

Una joven, que se encontraba cocinando, notó que faltaban tanto su abuela como su hermanito. Al salir al patio, vio los pies de la mujer que se encontraba en el pozo ciego . Los vecinos acudieron y lograron sacarla. Pero allí vieron que el menor estaba debajo de ella.

Llamaron al 911 , que constató que la mujer había fallecido . El menor fue trasladado de urgencia al Hospital pediátrico Notti , pero no pudieron reanimarlo.

Fuente: Clarín