Maximiliano Pullaro arma una cumbre de gobernadores aliados en Rosario en plena discusión por el presupuesto y las PASO

ROSARIO.-Rosario será este jueves algo más que la capital del deporte suramericano. Al mediodía, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , recibirá a un grupo de pares provinciales para recorrer las nuevas sedes de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y, sobre todo, para dejar registrada una imagen con lectura política inequívoca.

Los invitados confirmados son el cordobés Martín Llaryora , el chubutense Ignacio “Nacho” Torres y el correntino Juan Pablo Valdés . A ellos se había sumado, en la ceremonia inaugural del sábado por la noche, el entrerriano Rogelio Frigerio , un habitué de este círculo de mandatarios. La agenda prevé una recorrida por los estadios y las obras ejecutadas para la competencia, más una foto conjunta. Hasta el momento no estaba confirmada una conferencia de prensa.

La ciudad atraviesa los Juegos con estadios colmados, tribunas llenas y familias acompañando a los atletas, la postal que Pullaro busca exhibir ante sus colegas: la de una provincia capaz de organizar un megaevento internacional de manera ordenada. Pero detrás del envoltorio deportivo, la reunión tiene un contenido político que ninguno de los protagonistas disimula.

Los gobernadores que llegan a Rosario provienen de extracciones partidarias distintas —Torres es de Pro, Valdés es radical y Llaryora tiene raíz peronista—, pero comparten una buena sintonía con el anfitrión. No es un dato menor: todos integraron el espacio de Provincias Unidas, el intento de construir una alternativa a los dos polos que hoy dominan la escena nacional, el peronismo y el oficialismo libertario.

El encuentro no ocurre en el vacío. Se da casi en simultáneo con la ronda de reuniones que la Casa Rosada abrió tras la presentación del presupuesto nacional 2027. En esa mesa paralela, el jefe de Gabinete, Diego Santilli , ya recibió a los gobernadores de Catamarca, Corrientes, Salta y Tucumán, y tiene previstos nuevos encuentros en las próximas horas.

Sobre ese tablero también pesa la reforma política que discute el Congreso, que incluye la incorporación de la Ficha Limpia y la eventual derogación o suspensión de las elecciones primarias ( PASO ). Para varios de los mandatarios que rodearán a Pullaro, la definición de esas reglas de juego no es abstracta: buscarán su reelección y necesitan un escenario electoral previsible.

La convocatoria rosarina apunta, en el fondo, a consolidar una comunión de gobernadores del llamado interior productivo, en un momento en que las provincias ganan peso como garantes de la gobernabilidad y la gestión frente a un Estado nacional en repliegue. La Región Centro —Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos— vuelve a asomar como un núcleo de poder con capacidad de incidir en la agenda .

Pullaro se ocupó de bajarle el tono a la especulación sobre su proyección personal. Esta semana desmintió ser una opción electoral, aunque no ocultó su ambición colectiva: dijo esperar que el gobierno escuche a las provincias y que este bloque pueda ser “un polo de poder también y de decisión” sobre el rumbo del país.

Puertas adentro, sin embargo, la fotografía de Rosario alimenta una hipótesis que circula con fuerza en el mundo político: la de que estos gobernadores podrían terminar articulando una tercera vía para las elecciones presidenciales de 2027 , por fuera del kirchnerismo y del mileísmo.

En esa línea empieza a deslizarse una idea todavía embrionaria, pero que ya se comenta en despachos y mesas de dirigentes: que el espacio resuelva su candidatura presidencial mediante una interna o primaria entre sus propias figuras. El mecanismo permitiría dirimir sin fracturas quién encabeza la boleta —Pullaro y Llaryora asoman como los nombres más mencionados— y, a la vez, dotar de épica y volumen a una construcción que hoy es más una aspiración que una estructura.

Nada de eso está cerrado, y la propia discusión sobre el futuro de las PASO condiciona el formato que podría adoptar esa eventual competencia. Pero la escena de este jueves en Rosario, con varios gobernadores caminando juntos entre estadios llenos, funciona como un ensayo de lo que sus impulsores imaginan para dentro de dos años.

Fuente: La Nación