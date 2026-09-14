Mató a una adolescente de 14 años y cumplió una década con prisión domiciliaria: Ahora deberá volver a la cárcel

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Jorgelina Domínguez, condenada a 20 años de prisión por el homicidio de Candela González, deberá regresar a una cárcel común luego de haber cumplido más de nueve años de su condena bajo prisión domiciliaria.

La decisión fue tomada por unanimidad por los jueces Carolina Marín, Ivana González y Marcos Nápoli, del tribunal de Trelew, quienes revocaron el beneficio que le había permitido cumplir la pena en su domicilio.

La prisión domiciliaria había sido otorgada debido a que Domínguez tenía hijos menores de cinco años. Sin embargo, la medida quedó sin efecto luego de que el menor de sus hijos alcanzara esa edad, el pasado 8 de agosto.

Durante la audiencia de revisión, la defensora Gladys Olavarría pidió que se mantuviera el beneficio y planteó la situación familiar de su representada, quien es madre de siete hijos, cinco de ellos menores. También señaló que algunos de los niños tienen problemas de salud que requieren atención permanente.

La propia Domínguez pidió a los jueces que contemplaran la situación de sus hijos y contó que durante los años de prisión domiciliaria estudió enfermería y farmacia para poder atenderlos.

Sin embargo, la fiscal Analía Acuña se opuso al pedido y sostuvo que existen familiares adultos que pueden hacerse cargo de los menores. Además, señaló que Domínguez no se encontraba dentro de otras situaciones que podrían justificar el beneficio, como una enfermedad, un embarazo, una discapacidad o una edad avanzada.

Los jueces revocaron la prisión domiciliaria

El tribunal coincidió con los argumentos de la Fiscalía y recordó que la prisión domiciliaria constituye una excepción a la prisión efectiva.

Los magistrados consideraron que, una vez cumplida la condición que había permitido otorgar el beneficio, ya no correspondía mantenerlo. También mencionaron algunos episodios protagonizados por Domínguez durante el cumplimiento de la medida, entre ellos una pelea callejera con menores y armas blancas y salidas al hospital que no habían sido informadas al tribunal.

El juez Marcos Nápoli resumió parte de los fundamentos con una frase: “Las conductas tienen consecuencias”.

A su vez, los jueces indicaron que se adoptaron medidas para garantizar la protección y el seguimiento de los hijos de la condenada a través del Juzgado de Familia.

El crimen de Candela

Candela González tenía 14 años cuando fue asesinada el 29 de abril de 2017 en una plazoleta del barrio Luz y Fuerza de Trelew.

Según la investigación, la adolescente se había reunido con dos amigas para participar de una pelea que había sido acordada previamente a través de las redes sociales.

En ese momento llegó al lugar un Peugeot 206 con cinco personas, entre ellas Domínguez. El grupo descendió del vehículo y comenzó una pelea con Candela y sus acompañantes.

De acuerdo con la reconstrucción realizada durante la investigación, cuando Candela golpeó a su rival, Domínguez sacó un arma y disparó. El primer tiro no la alcanzó, pero cuando la adolescente intentó escapar, la mujer volvió a disparar.

Uno de los proyectiles impactó en el hombro de Candela y otro en la cabeza. La adolescente fue trasladada al hospital zonal, pero murió horas después como consecuencia de las heridas.

La investigación también determinó que una de las acompañantes de Domínguez sujetó a una amiga de Candela para impedir que pudiera asistirla.

Domínguez fue condenada a 20 años de prisión como autora del homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con la tentativa de homicidio agravado de la amiga de Candela.

Ahora, tras más de nueve años de prisión domiciliaria, deberá continuar cumpliendo la condena en una cárcel común.