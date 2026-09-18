Manuel Adorni mantiene la custodia, se mueve en auto oficial y prepara la justificación de su patrimonio

Casi tres meses después de renunciar como jefe de Gabinete, Manuel Adorni continúa utilizando un vehículo oficial que acumula multas millonarias y mantiene una custodia de las fuerzas federales, según verificó LA NACION . El exfuncionario se acerca a horas decisivas, ya que este miércoles vence la prórroga que la Justicia le concedió para que explicara su evolución patrimonial en la causa por presunto enriquecimiento ilícito .

La historia del vehículo en el que se traslada a diario plantea dos preguntas: por qué continuó afectado a la Jefatura de Gabinete después de que Adorni dejó de ocupar ese cargo el 27 de junio, y quién se hace cargo de las multas de tránsito que acumuló en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires desde que ya no es funcionario. Son más de 50 infracciones que identificó LA NACION , en su mayoría por exceso de velocidad, por un monto acumulado que supera los $10 millones, según los registros públicos consultados.

Se trata de un vehículo Toyota SW4 modelo 2022 que, según el informe de dominio del Registro de la Propiedad Automotor obtenido por LA NACION , pertenece al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur). El ente público que actualmente preside Daniel Scioli cedió el vehículo a la Jefatura de Gabinete durante la gestión de Guillermo Francos y la camioneta continúa bajo la órbita de esa dependencia, según el testimonio de fuentes oficiales. LA NACION pudo ver y fotografiar el auto esta semana, el miércoles y el jueves, en la calle del departamento de Adorni, en Caballito.

Adorni utilizó esa misma camioneta cuando era jefe de Gabinete, cargo que asumió en noviembre de 2025. El día que brindó una de sus primeras declaraciones sobre su patrimonio, en la conferencia de prensa del 25 de marzo, llegó a la Casa Rosada en ese vehículo.

En los papeles, el auto identificado en el informe de dominio pertenece al Inprotur y tiene dos cédulas autorizadas, de acuerdo con el informe de dominio.

Una fuente oficial de Inprotur, ante la consulta de LA NACION , indicó que el instituto turístico “formalizó, con fecha 7 de enero de 2025, un Permiso de Uso sobre un vehículo de su titularidad —un Toyota SW4 4x4 SRX 2.8 TDI— a favor de la Jefatura de Gabinete de Ministros”. En esa respuesta también aclaró que iba a estar destinado para “traslados oficiales de su titular y de su comitiva”. Por entonces, la Jefatura de Gabinete estaba a cargo de Francos. Quienes integraron su equipo explicaron que, dadas sus dimensiones, era un vehículo cómodo para que quien viajaba en el asiento trasero pudiera trabajar.

Sobre su uso actual, la misma fuente del Inprotur señaló: “Fue otorgado un permiso de uso a la Jefatura de Gabinete para ser utilizado exclusivamente como medio de transporte oficial del jefe de Gabinete de ministros y de su comitiva. A partir del traspaso, su afectación y utilización quedaron bajo la exclusiva administración de la jurisdicción permisionaria. El vehículo continúa, a la fecha, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

Sin embargo, el sucesor de Adorni, Diego Santilli, no hizo uso del auto de Inprotur. Fuentes del Gobierno dijeron a LA NACION que la camioneta efectivamente fue cedida a la Jefatura de Gabinete, pero “hoy reviste funciones dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación y el uso lo define el área en cuestión”.

En el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva , afirmaron que Adorni “tiene custodia, como todo funcionario y exfuncionario de alto rango durante 6 meses, con base en evaluación de riesgo; si a los 6 meses se amerita seguir con custodia, sigue”.

Un exfuncionario del área de Seguridad, consultado por LA NACION , sin embargo, admitió que “no es lo más común” que un exjefe de Gabinete tenga custodia, aunque sí la tienen expresidentes, exministros de Seguridad, extitulares de la SIDE y miembros de la Justicia. Pese a eso, explicó que es una decisión que puede administrar el propio Ministerio de Seguridad en función del riesgo detectado en cada caso particular.

LA NACION también intentó contactar a Adorni al celular que utilizaba mientras era funcionario, pero no obtuvo respuesta. Durante su paso por la Jefatura de Gabinete, Adorni aludió a un episodio de violencia en la vía pública y a presuntas amenazas que habría sufrido. En ese contexto, planteó que se movía con custodia por necesidad e indicó que no había “nada que ocurra fuera de la normativa, menos aún en materia de seguridad”.

El actual vocero presidencial, Adrián Ravier , había informado en julio que Adorni tendría custodia fuera de su cargo, aunque se desconocía que también retenía el beneficio de un auto oficial.

El uso cotidiano del Toyota SW para la movilidad de Adorni puede constatarse por la cantidad de multas que registra el vehículo en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia, muchas de ellas en fines de semana.

Actualmente, en los registros de la Ciudad hay 4 multas de finales de agosto y principios de septiembre, por un total de 1,8 millones de pesos. En Provincia figuran 27 multas, de las cuales 8 son por hechos posteriores a la renuncia de Adorni y que totalizan $1,3 millones. Las notificaciones llegan a nombre del titular registral, el Inprotur.

La cifra registrada en la Ciudad llegó a ser mucho más alta. Este martes figuraban 144 multas bajo el dominio del auto que usa Adorni, de las cuales 41 correspondían al período posterior a sus funciones en Casa Rosada (más de $8 millones).

Horas después de que este medio constatara, este miércoles y en la vía pública, que Adorni se movía en esa camioneta oficial, esas 144 infracciones porteñas por un total de 61 millones de pesos dejaron de aparecer en el registro público . Eso ocurre cuando alguien paga las multas o consigue que un controlador de faltas las dé de baja por improcedentes. Entre el jueves y el viernes se incorporaron las cuatro multas en jurisdicción porteña que aún figuran como vigentes. En la provincia de Buenos Aires nada cambió.

LA NACION consultó a las autoridades porteñas qué explicación tenía esa modificación del registro y si las infracciones habían sido pagadas, anuladas, regularizadas o habían dejado de figurar por otra razón. Una fuente de la administración porteña explicó que “a los vehículos de flota del Estado nacional se les cobra como a cualquier otro, a través de un número de CUIT”.

En el Inprotur, en tanto, señalaron que “todos los gastos corren por cuenta de Jefatura de Gabinete”. ¿Los vehículos utilizados por las custodias de exfuncionarios deben pagar las multas o se les perdonan, en consonancia con su misión? El exfuncionario del Ministerio de Seguridad consultado por LA NACION indicó: “Hay jurisdicciones que las condonan, pero la custodia sabe que, salvo que sea un traslado de seguridad, deben cumplir con todas las normas de tránsito”.

LA NACION verificó que esta semana el vehículo era utilizado por Adorni mientras estaba acompañado por agentes de seguridad. También constató que se usó para un traslado a una escuela, pero este diario no tomó imágenes y se mantuvo alejado del establecimiento para resguardar la privacidad de menores y la tranquilidad de la comunidad educativa.

El jueves, cuando la camioneta retornó al edificio del barrio de Caballito donde reside la familia Adorni, ya sin los menores a bordo, LA NACION tomó imágenes del vehículo en la vía pública. Dos custodios se identificaron como policías y requirieron que el reportero presentara su DNI, al que le tomaron fotos.

La primera fecha que tenía Adorni para explicar en la Justicia su evolución patrimonial era el 26 de agosto, tal como informó LA NACION . Tras un pedido de prórroga, la presentación fue reprogramada para este miércoles.

Su presentación es una instancia relevante en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita . Se espera que Adorni explique en detalle los movimientos de su patrimonio, sus gastos y los fondos utilizados para solventarlos, en los términos planteados en el expediente.

Cuando comenzó esta trama, el por entonces jefe de Gabinete había dicho en una conferencia de prensa en marzo: “Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”. En junio, durante una entrevista en LN+, reconoció que tenía ahorros no declarados, producto de inversiones en criptomonedas.

Ahora deberá brindar sus explicaciones en el marco de una investigación judicial y respaldarlas con la documentación correspondiente.

Fuente: La Nación