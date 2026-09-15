Manejaba un camión sin licencia ni documentación y dio positivo de alcoholemia en la Ruta 5

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Un camionero de 45 años fue detenido por agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) durante un control realizado sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 126, cerca de Suipacha. El conductor acumulaba varias infracciones: circulaba con alcoholemia positiva, sin licencia de conducir, sin seguro, sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y sin patente delantera.

El procedimiento dejó registrado un particular diálogo entre el conductor y una agente. Al ser consultado por la licencia, reconoció: “Sí, no la tengo, la verdad”. Luego, ante el pedido de la documentación del vehículo, terminó admitiendo que tampoco contaba con esos papeles: “Te digo la verdad, no tengo nada. ¿Qué querés que haga? Haceme la multa”.

El test de alcoholemia arrojó 0,10. En la provincia de Buenos Aires rige la tolerancia cero para el alcohol al volante, por lo que el resultado positivo derivó en la inhabilitación de la licencia. El plazo de la sanción quedará a criterio del juez competente.

El conductor viajaba desde Mercedes hacia Junín. Debido a la alcoholemia positiva y a la falta de documentación, la ANSV dispuso la retención del camión en el lugar. El hombre debió retirarse por sus propios medios.

Según informó el organismo, las infracciones acumuladas generaron multas por más de 5 millones de pesos.

El operativo forma parte de los controles que la ANSV realiza en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires para verificar que camiones de carga y micros circulen por el carril derecho. Desde el inicio de los controles fueron fiscalizados más de 40.000 vehículos pesados en puestos fijos y más de 6.000 en operativos dinámicos. En estos últimos, más de 1.200 conductores fueron sancionados por no respetar el carril correspondiente.

Días atrás, otro procedimiento de la ANSV había detectado una situación similar en la autopista Riccheri. Un conductor de 35 años fue descubierto mientras manejaba y consumía cerveza. El test arrojó 2,56 gramos de alcohol por litro de sangre.

Además, el vehículo circulaba sin seguro, sin RTO, sin cinturón de seguridad y sin la identificación correspondiente. Por todas las infracciones, se le inhabilitó la licencia y deberá afrontar multas por más de 5,5 millones de pesos.